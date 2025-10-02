Mit den Heimat.Rad.Guides durch den goldenen Herbst

Neu im Programm der Vhs im Landkreis: geführte Radtouren. Wie berichtet wurden dafür im Frühjahr diesen Jahres engagierte Einheimische zu Radtourenbegleitern ausgebildet. Das Projekt hat die Regionalentwicklung Augsburg Land West (ReAL West) ins Leben gerufen und in Zusammenarbeit mit dem Fahrradclub ADFC durchgeführt. Die Idee dahinter: Die Region auf nachhaltige Weise erleben – mit fachkundiger Begleitung und einem Blick für besondere Orte. Die Radtourenbegleiter nennen sich offiziell „Heimat.Rad.Guides“. Sie führen durch schöne Landschaften im Augsburger Land West, erzählen regionale Geschichten und kennen lohnenswerte Einkehrmöglichkeiten.

Erste Veranstaltungsreihe

Im Oktober startet in Kooperation mit der Vhs Augsburger Land eine erste Veranstaltungsreihe. Los ging es am Freitag, 3. Oktober, mit der Freiherr-von-Zech-Radtour, geführt von Edgar Brandl. Auf alle, die den goldenen Oktober genießen wollen, warten weitere Ausfahrten. Am Samstag, 11. Oktober, heißt es „Quer durch die Stauden“ mit Wolfgang Schalk. Am Sonntag, 12. Oktober, können Interessierte eine „Herbstrunde durch das Schmuttertal und den Holzwinkel“ drehen mit Uwe Bosch. Herbert Böck bietet am Donnerstag, 16. Oktober, eine „Herbstliche Radtour zu den Reinhartshofer Weihern“ an und am Mittwoch, 22. Oktober, die Tour unter dem Motto „Erlebe die Stauden mit dem E-Bike“.

Informationen und Anmeldung

Details zu Treffpunkten, Zeiten und Streckenverläufen finden sich auf einem Flyer sowie auf der Website von ReAL West unter https://real-west.de/aktuelles/heimat-rad-guides. Dort stellen sich alle „Heimat.Rad.Guides“ auch in einem persönlichen Kurzporträt vor. Alle Informationen zur Anmeldung und zu den einzelnen Touren auf der Internetseite der Vhs (www.vhs-augsburger-land.de). (AZ)

