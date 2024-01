Mit diesem Angebot startet die Volkshochschule ins neue Semester

Die VHS Augsburger Land bietet den Bürgerinnen und Bürgern wieder ein vielseitiges Programm. Neben bewährten Klassikern wird viel Neues präsentiert.

"Ich bin stolz, dass wir auch im ersten Semester 2024 den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis wieder ein rundes und abwechslungsreiches Angebot vor Ort und online machen können", sagt Susanne Kuffer, die pädagogische Leiterin der Volkshochschule Augsburger Land e.V. (VHS). "Wir haben circa 1.300 Veranstaltungen mit unseren Kursleitenden organisiert.“ Die Veranstaltungen gliedern sich in verschiedene Fachbereiche.

Mit der VHS kann auf zahlreichen Exkursionen und Führungen die Heimat und die Welt entdeckt werden. Mit dem Bürgermeister als Reiseleiter durch Stadtbergen, zur Windkraft in den Wald nach Altenmünster oder ins Nationaltheater nach München. Zur Bayerischen Landesausstellung nach Freising, weiter weg in die Dom- und Kaiserstadt Speyer oder zu Kultur und Natur an den westlichen Bodensee – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Im Bereich Politik/Gesellschaft/Umwelt gibt es wieder jede Menge zu entdecken – darunter einen Lesekurs zur alten deutschen Schreibschrift, Wissenswertes zum Brauchtum oder zum nachhaltigen Leben von Permakultur bis Balkonkraftwerk. Außerdem gibt es die Web-Reihe „Demokratie im Gespräch“, in der Themen wie die europäische Digitalpolitik oder Nachrichtenmüdigkeit und Politikverdrossenheit behandelt werden. Die Rubrik Finanzen/Recht/Verbraucherbildung enthält Angebote rund um Geldanlage, Versicherung, Vorsorge und Datensicherheit.

Yoga-Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene und Späteinsteiger

Das Potpourri in der Sparte Kunst/Kultur/Gestalten reicht von kunst-, literatur- und kulturgeschichtlichen Veranstaltungen über Kreativkurse im Bereich Malen, Handlettering, plastischem und handwerklichem Gestalten oder Mode und Lifestyle bis zur musikalischen Praxis mit Singen und Instrumentenspiel.

Ein breitgefächertes Angebot garantiert der Programmbereich Gesundheit und Bewegung: Stress und Bewegungsmangel lässt sich mit Hilfe der VHS einiges entgegensetzen: Yoga-Kurse aller Art für Anfänger, Fortgeschrittene und Späteinsteiger, Methoden zur Achtsamkeit und Entspannung, Fitnesskurse auf allen Levels. Auch die Bewegung für die grauen Zellen kommt mit Gedächtnistraining und Life Kinetik nicht zu kurz. Wissenswertes rund um die Gesundheit gibt es in den ärztlichen Vortragsreihen oder Workshops wie „Achtsamkeitsübungen bei Migräne“ oder „Diagnose Demenz – Wie die Familie helfen kann“ (freier Eintritt, an fünf Orten im Landkreis) zu erfahren.

Auch Essen, Trinken und Ernährung haben wieder einen Platz im Programm, von vegetarischer oder veganer Küche über Länderküche bis zur Haltbarmachung von Lebensmitteln durch Fermentieren oder der Herstellung von Magenbitter. Der Bereich Sprachen bietet die Möglichkeit, Hebräisch zu lernen oder online einen Schnupperkurs Portugiesisch zu belegen. Ein Cambridge-Englisch-Sprachzertifikat vorzubereiten, sich Tipps und Tricks fürs Vokabel-Lernen anzueignen oder ein Sprachen-Café zu besuchen. Die VHS Königsbrunn lädt Anfang Februar zu einer „Spanischen Woche“ ein.

Im Bereich Beruf/Karriere/EDV sind Grundlagenkurse zu IT- und Medienanwendungen oder Kurse zur Förderung beruflicher Kompetenzen zu finden. Außerdem gibt es teils staatlich geförderte Angebote zur digitalen Teilhabe mit Themen wie Internetsicherheit und Datenschutz, Online-Banking oder Umgang mit dem Smartphone für ältere Lernenden.

Die VHS-Kurse sind nun online zur Anmeldung freigeschaltet

Für die Zielgruppe der Jungen VHS gibt es zahlreiche Angebote für Kinder und Eltern, von Pekip und Babyschlaf über Frühes Forschen, Kinder-Yoga zur Konzentrationsförderung und Entspannung, Bewegungs- und Kreativkursen bis zu den Cambridge Young Learners und anderen Sprachkursen.

Susanne Gribl, die Geschäftsführerin der VHS Augsburger Land, freut sich sehr, dass die Kurse ab sofort in zwei Formaten angeboten werden können: in der Kleingruppe bis zu sechs Teilnehmenden und in der Normalgruppe ab sieben Teilnehmende: „In den Kleingruppen ist ein besonders qualitätsvoller, intensiver und auf die Teilnehmenden zugeschnittener Unterricht möglich", sagt Gribl. "Aufgrund dieser neuen Formate und der längst überfälligen Anpassung der Honorare für die Kursleitenden bleiben die Gebühren im moderaten Bereich.“

Die Kurse sind zur Anmeldung auf www.vhs-augsburger-land.de freigeschaltet. Zu allen Angeboten sind dort detaillierte Informationen zu finden. Die VHS-Programmhefte liegen an den bekannten Auslagestellen in den Gemeinden zur Abholung bereit. Gerne können diese in der Geschäftsstelle zur postalischen Zusendung bestellt werden. (AZ)