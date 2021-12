Landkreis Augsburg

Mit Ukulele, E-Bass und Klavier: Das spielen Profi-Musiker unterm Baum

Was hören Musiker aus dem Landkreis Augsburg unterm Weihnachtsbaum?

Plus Advents und Weihnachten ist die Zeit der Konzerte - Musiker aus dem Augsburger Land sind da also traditionsgemäß gefragt. Doch wie halten sie's zu Hause mit Musik?

Von Gerald Lindner

Weihnachten ist traditionsgemäß die Zeit der musikalischen Gottesdienste und besinnlichen Konzerte. Daher sind auch die Musiker im Augsburger Land - wenn auch Corona-bedingt in reduzierter Form - gefragt. Aber wie hält es jemand, der das ganze Jahr über mit Musik verbringt, an Weihnachten? Eine Umfrage im Landkreis Augsburg brachte so manche Überraschung ans Licht.

