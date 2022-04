Mitmach-Konferenz für Jugendliche: Wer dabei ist, bekommt schulfrei

Jugendliche des Kreises Augsburg sollen die Zukunft des Landkreises mitgestalten. Dazu gibt es jetzt eine zweitägige Konferenz mit einem besonderen "Zuckerl".

Die Kommunale Jugendarbeit im Landratsamt Augsburg veranstaltet in diesem Jahr erneut unter dem Motto "Mach mit - Deine Meinung zählt!" eine zweiteilige Jugendbeteiligungskonferenz für Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Augsburger Land. Die Konferenz, die für Freitag, 6. Mai, und Donnerstag, 2. Juni, angesetzt ist, richtet sich an Jugendliche ab der achten Jahrgangsstufe, die Mitglieder der regionalen Jugendbeteiligungsgremien, Schülermitverantwortungen (SMV), Jugendinitiativen sowie Jugendtreffs sind. Alle Kosten für die zweitätige Veranstaltung in der Jugendfreizeitstätte Matrix in Königsbrunn und im Landratsamt Augsburg übernimmt der Landkreis.

Jugendbeteiligung im Landkreis Augsburg: Das ist das Programm der Konferenz

Die Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer erwartet ein vielseitiges Programm: Im ersten Teil der Jugendbeteiligungskonferenz "Demokratie und du? Zeit zum Kennenlernen" erfahren die jungen Menschen nach einer Kennenlernrunde, was Demokratie ausmacht und wie man sich für die Themen in der eigenen Heimat einsetzen kann, die einem besonders am Herzen liegen. Der zweite Veranstaltungstag steht ganz unter dem Motto "Demokratie und du? Ort für Deine Idee(n)". Anhand eines Planspiels wird den Teilnehmenden deutlich gemacht, wie politische Entscheidungsprozesse in den Kommunen ablaufen. Konkrete Ideen und Visionen für den Landkreis Augsburg werden anschließend mit den anderen Jugendlichen gesammelt, diskutiert und weiterentwickelt.

Im persönlichen Gespräch mit Landrat Martin Sailer und anderen politischen Verantwortlichen aus Gemeindeverwaltungen und Kreisgremien bietet sich die Gelegenheit zum direkten Austausch mit regionalen Entscheidungsträgern.

Jugendbeteiligungskonferenz: Ein Termin in Königsbrunn

Die Jugendbeteiligungskonferenz beginnt am Freitag, 6. Mai, um 9.30 Uhr in der Jugendfreizeitstätte Matrix in Königsbrunn, der zweite Termin findet am Donnerstag, 2. Juni, um 9.30 Uhr im Landratsamt Augsburg statt. Im besten Fall nehmen die Jugendlichen beide Termine wahr, Teilnahmen sind aber auch für nur einen ausgewählten Tag möglich.

Anmeldungen werden bis spätestens Mittwoch, 27. April, entgegengenommen. Alle Informationen zur Anmeldung gibt es im Flyer unter www.landkreis-augsburg.de/kommunale-jugendarbeit, der im Downloadbereich zur Verfügung steht. Wer trotz Schule, Ausbildung oder Arbeit an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann zudem bei seiner Schulleitung oder dem Arbeitgeber einen Antrag auf Freistellung einreichen. Ein entsprechendes Formular sowie ein Unterstützungsschreiben von Landrat Martin Sailer sind bei Monika Seiler-Deffner im Landratsamt Augsburg unter der Telefonnummer 0821/3102-2679 oder per E-Mail unter Monika.Seiler-Deffner@LRA-a.bayern.de erhältlich. Über die Befreiung entscheidet letztendlich die Schulleitung bzw. der Arbeitgeber.