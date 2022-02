Mobilfunk: Neue Sendemasten für 5G im Kreis Augsburg

Vodafone baut sein Netz im Augsburger Land aus. Mittlerweile gibt es schon 117 Standorte der Mobilfunkstationen. Erst 38 Orte werden aber bereits mit 5G versorgt.

Vodafone hat in Meitingen, Königsbrunn, Schwabmünchen, Dinkelscherben, Bobingen, Langweid am Lech, Großaitingen und Augsburg neue 5G-Mobilfunkstationen in Betrieb genommen und zugleich die nächste Ausbaustufe für die neue Breitbandtechnologie 5G gestartet. Das teilt das Unternehmen mit.

Aktuell versorgt Vodafone bereits an 38 Orten im Landkreis die Bevölkerung mit 5G. An 21 weiteren Vodafone-Standorten im Kreis wird die 5G-Technologie bis Mitte 2022 eingebaut. Diese 5G-Bauprojekte werden realisiert in Gersthofen (2x), Hiltenfingen, Aystetten, Untermeitingen, Thierhaupten, Fischach, Welden, Scherstetten, Diedorf, Neusäß, Mittelneufnach und Augsburg (9x).

Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, wird Vodafone zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen. Die bereits bestehenden 117 Mobilfunkstationen im Kreis werden also nach und nach aufgewertet, indem dort zusätzlich 5G-Technologie installiert wird. Dieses geschieht nach Unternehmensangaben Station für Station im Laufe der nächsten Jahre. (AZ)

