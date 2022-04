Mobilität im Vergleich: Wie pendelt es sich im Augsburger Land?

Plus Wenn nicht jetzt, wann dann: Die hohen Spritpreise machen Autofahren noch teurer als sonst. Zeit zum Umsteigen. Doch kann das auch in einem großen Landkreis gelingen?

Zeit, Komfort, Kosten oder doch die Umwelt - was zählt, wenn es darum geht, wie wir uns von unserer Wohnung zu unserem Arbeitsplatz bewegen? Manchmal scheint es einfach. Wer keinen Bus oder keinen Zug vor der Haustür hat, aber 25 Kilometer pendeln muss, der wird um die Fahrt mit dem Auto kaum herumkommen. Oder gibt es doch eine andere Lösung? Vielleicht muss man die Möglichkeiten einfach mal etwas ausprobieren und die gewohnten Wege verlassen. Ein Versuch.