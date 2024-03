Landkreis Augsburg

Müll am Straßenrand kostet im Landkreis Augsburg viel Zeit und Geld

Plus Die Entsorgung von achtlos weggeworfenem Müll ist teuer und aufwendig. Freiwillige Initiativen wollen im Kampf gegen den Abfall aktiv werden.

Von Jonathan Lübbers

Müll am Straßenrand, auf dem Parkplatz oder im Park ist im Landkreis Augsburg ein alltägliches Problem. Die Nachfrage bei den Bauhöfen in der Region zeigt, dass viel Geld und Zeit für eine saubere Umwelt investiert werden muss.

Entsorgung von Müll ist teilweise recht teuer

Für die Reinigung von Kreisstraßen und den dazugehörigen Parkplätzen sind im Landkreis Augsburg die Kreisbauhöfe in Schwabmünchen und Diedorf verantwortlich. Dort falle Müll aller Art an, geben die Bauhöfe bekannt. Neben Flaschen und Verpackungsmüll werden auch Sperrmüll und Reifen am Straßenrand abgeladen. "Oder Bauschutt, der zum Teil recht teuer in der Entsorgung ist", teilt die Pressesprecherin des Landkreises Annemarie Scirtuicchio mit.

