Nach 200 Jahren liegt die größte Fichte der Region am Boden

Von Matthias Schalla - vor 51 Min.

Fast 200 Jahre lang steht eine Fichte im Rauhen Forst bei Biburg und trotzt Wind und Wetter. Nun fällt der größte Baum der Region - schuld ist ein kleiner Käfer.

Fast 200 Jahre lang stand dieser Baum im Rauhen Forst bei Biburg. Jahr für Jahr wurde sein Stamm immer dicker, die Krone reckte sich mehr und mehr gen Himmel. Schließlich überragte die Fichte alle anderen Bäume in ihrer Umgebung. Knapp 45 Meter hoch thronte die Spitze über all den anderen Wipfeln. Und mit einem Stammumfang von mehr als vier Metern trotzte sie selbst den Orkanen Wiebke , Lothar und Kyrill. Nichts konnte dem Riesen im Augsburger Land etwas anhaben. Doch dem scharfen Gebiss eines kleinen Käfers konnte die stolze Fichte nichts entgegensetzen. Der Baum starb. Nun mussten die Profis der Bayerischen Staatsforsten schweren Herzens zur Motorsäge greifen. In einer spektakulären Aktion wurde der Riese aus dem Augsburger Land am Freitag gefällt. Doch nachdem der Stamm mit lautem Getöse auf den Boden gefallen war, erlebten die Forstwirte eine dicke Überraschung.

