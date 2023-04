Trotz Ende der Corona-Maßnahmen kaum schwangere Lehrerinnen im Einsatz

Die Auflagen sind weiterhin streng. Dabei könnten die Lehrerinnen helfen, den Mangel an Lehrkräften zu mildern. Eine Änderung ist nicht in Sicht.

Mitten in den Osterferien sind in Deutschland die letzten Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus ausgelaufen. Doch eine Sache hat sich seitdem an den Schulen im Landkreis Augsburg und auch in Bayern nicht verändert: Schwangere Lehrerinnen dürfen weiterhin nur unter ganz besonderen Vorsichtsmaßnahmen im Klassenzimmer unterrichten. Und das wird auch so bleiben. Bayernweit ging es dabei neuesten Zahlen zufolge um 2300 Lehrerinnen. Im Landkreis Augsburg sind allein im Bereich der Grund- und Mittelschulen 24 Lehrerinnen bekanntermaßen schwanger. Dabei könnten sie einen wichtigen Beitrag dazu leisten, den Mangel an Lehrkräften in den Schulen abzumildern.

In den meisten Fällen gibt das Kultusministerium keine Erlaubnis

Nach Schätzung des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) fehlen in ganz Bayern aktuell rund 4000 Lehrkräfte in Vollzeit. Im Zuge der Corona-Pandemie hatten Gesundheits- und Kultusministerium für schwangere Pädagoginnen und ihre ungeborenen Kinder besondere Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus unternommen und ihnen damals ein Betretungsverbot für Schulen erteilt. Das gilt zwar schon seit Oktober 2022 nicht mehr. Doch die Auflagen sind seitdem so hoch, dass kaum ein Schulleiter die Verantwortung übernehmen wollte, eine schwangere Mitarbeiterin wieder vor der Klasse unterrichten zu lassen.

An diesen Auflagen hat sich auch seit dem Ende aller Corona-Maßnahmen nichts geändert, teilt das Kultusministerium jetzt mit. Wie ein Sprecher erläutert, würden nun wieder dieselben Regeln gelten wie vor der Corona-Pandemie. Demnach führen die Schulleitungen eine "anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung durch, um festzustellen, ob und in welchem Umfang sie in der Schule eingesetzt werden können", so der Sprecher. Hierfür stünden den Schulleitungen Materialien sowie die Beratung durch das Arbeitsmedizinische Institut für Schulen (AMIS) zur Verfügung.

Momentan arbeiten nur vier schwangere Lehrerinnen in den Schulen im Kreis

Für die Praxis bedeutet das: Auch nach dem Ende der Pandemie werden schwangere Lehrerinnen dauerhaft in der Unterrichtsversorgung fehlen. Der fachliche Leiter des Schulamts im Augsburger Land, Thomas Adleff, glaubt, dass eine Rückkehr weiterhin nur in Einzelfällen möglich sein werde. Denn in der Praxis muss zunächst die Schwangere selbst vom AMIS einschätzen lassen, ob dort ein unterrichtlicher Einsatz grundsätzlich befürwortet wird. Danach muss die Schulleitung eine anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung erstellen. "Solange diese beiden Voraussetzungen nicht erfüllt sind, bleibt es bei einem individuellen Beschäftigungsverbot", so Adleff.

Und weiter: "Seit Aufhebung der Regelung im letzten Herbst haben wir jedoch festgestellt, dass die allermeisten Einschätzungen des AMIS darauf hinauslaufen, dass ein unterrichtlicher Einsatz nicht möglich ist." Insgesamt seien aktuell vier schwangere Lehrerinnen im Einsatz, unter anderem auch, um in der Verwaltung der Schulen auszuhelfen.

