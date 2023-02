Nach der Faschingszeit beginnt das große Fasten

Am Aschermittwoch endet das närrische Treiben, es beginnt die Fastenzeit. Wie verbringen Faschingsfreunde diese Zeit? Und wie kann am besten gefastet werden?

Am Aschermittwoch verschwinden die Krapfen wieder aus den Auslagen beim Bäcker, die närrischen Kostüme wandern zurück in den Schrank. Der Fasching ist vorbei. Bis zum Ostersonntag fasten viele Menschen, sie verzichten 40 Tage lang etwa auf Alkohol, Süßigkeiten oder fettiges Essen. Dabei spielt der Glaube manchmal eine untergeordnete Rolle.

„Die meisten von uns im Verein – und ich auch – versuchen, sich während der Fastenzeit zusammenzureißen“, sagt Klaus Grubauer, Vorsitzender des Mittelstetter Faschingsklubs. „Man hat während der Faschingszeit doch öfter mal über die Stränge geschlagen, sei es beim Essen oder mit Alkohol.“ Religiöse Gründe seien für ihn weniger ausschlaggebend, „ich persönlich muss mit dem Gewicht eher aufpassen. Deshalb versuche ich, mich ein bisschen zu mäßigen.“ Der Vorstand veranstalte jährlich am Aschermittwoch ein Fischessen. „Auch die einzelnen Gruppen treffen sich mittags oder abends zum gemeinsamen Fischessen. Das ist für uns dann der Abschluss der Faschingszeit“, sagt Grubauer.

Faschingsfreunde beenden am Aschermittwoch die närrische Saison

Mathias Semmler ist Vereinsvorsitzender des CCK Fantasia aus Königsbrunn. Im Verein handhabe es jeder mit dem Fasten unterschiedlich. „Was wir alle machen, ist das sogenannte Geldbeutelwaschen. Am Aschermittwoch um 11 Uhr wird der Rathausschlüssel vom Prinzen- und Kinderprinzenpaar zurückgegeben und die leeren Geldbeutel gewaschen, damit sie sich bis zur nächsten Saison wieder füllen.“ Der religiöse Gedanke der Fastenzeit werde beim Ökumenischen Dankgottesdienst in der evangelischen Kirche thematisiert. Da ist der gesamte Königsbrunner Carnevalclub anwesend, so Semmler.

Mit vielen bunten Veranstaltungen hat auch die Neufnarria, der Faschingsverein aus Mittelneufnach, nach der Corona-Pause wieder richtig gefeiert. Da ist natürlich auch Alkohol im Spiel, sagt der 30-jährige Vereinsvorsitzende Michael Huber. „Die vergangenen Wochen hat es mir damit schon gereicht.“ In der Fastenzeit verzichte er deswegen auf Alkohol und auch auf Süßigkeiten. „Auch die Abstinenztage Aschermittwoch und Karfreitag halte ich ein und esse weder Fleisch noch Fisch. Ich glaube, dass das immer mehr Menschen so manchen.“ Huber faste speziell für sich selbst, doch auch die Familie würde mitziehen.

Sandra Hötzendorfer vom Rettenberger Faschingshaufa will die Zeit bewusst nutzen und auf Süßigkeiten verzichten. Das mache sie nun schon seit einigen Jahren so. Hötzendorfer berichtet schmunzelnd von ihrer Erfahrung: "Die ersten Tage sind ziemlich hart. Man schleicht immer um die Süßigkeiten und ist sehr in Versuchung, doch etwas zu essen." Dann werde es aber einfacher, meint sie.

"Ich will die Zeit nutzen, um zur Ruhe zu kommen und meinen Blick auf das Wichtige im Leben lenken." Auch ihre Familie will mit ihr fasten. "Mein Mann versucht genauso wie ich auf Süßes zu verzichten", erzählt die Faschingsfreundin. Auf eine Sache freut sich Sandra Hötzendorfer immer schon ganz besonders: auf die Schoko-Ostereier und das Osterlamm am Ostersonntag. Das erste Stück Schokolade schmecke dann extrem süß, erzählt sie, aber sehr lecker.

Darum ist der Verzicht auf Süßigkeiten oder Alkohol sinnvoll

Wer über mehrere Wochen auf Zucker verzichte, bei dem seien die Geschmacksknospen anschließend sensibler als zuvor, erklärt Tinatin Deisenhofer, Gesundheitsmanagerin im Landratsamt Augsburg. Süßigkeiten enthalten vor allem Zucker. Wer viel davon isst, nimmt leicht an Gewicht zu, wodurch wiederum das Immunsystem geschwächt wird. In der Fastenzeit auf Zucker zu verzichten, sei deshalb vorteilhaft, sagt Deisenhofer. Auch Bier, Wein und Spirituosen wegzulassen, sei wertvoll: "Egal wie viel – Alkohol ist immer schädlich, vor allem für die Leber."

Bei veganer Ernährung in der Fastenzeit sollte man darauf achten, bestimmte Nährstoffe anderweitig aufzunehmen, betont Deisenhofer. Den Eiweißbedarf könne man zum Beispiel mit Hülsenfrüchten decken, also Bohnen, Kichererbsen oder Erdnüssen. Wer zu wenig Eiweiß aufnimmt, baut Muskelmasse ab und ist anfälliger für Krankheiten. Kindern würde Deisenhofer eine vegane Ernährung in der Fastenzeit nicht empfehlen, zumindest sollten Eltern sie dabei unterstützen.

Glammhogga-Präsidentin: "Ich esse zu gerne, um zu fasten"

Generell gilt: Menschen mit einem Untergewichtsproblem oder psychischen Erkrankungen wie einer Essstörung dürfen nicht fasten. Für Schwangere und Stillende ist Fasten ebenfalls tabu. Das Gleiche gilt für Kinder und Jugendliche. Auch Menschen mit Vorerkrankungen sollten sich vorher mit einem Arzt absprechen. Zudem muss besprochen werden, ob und wie das Fasten die Wirkung von Medikamenten verändert.

Annemarie Sauler von den Glammhogga aus Gablingen muss sich solche Gedanken nicht machen, sie fastet nicht. "Ich esse zu gerne, um zu fasten", erklärt sie. Aber ein paar Tage der traditionellen Fastenzeit nimmt sie trotzdem mit: An den Tagen Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag verzichtet sie auf Fleisch.

Jürgen Centmeier von der Lechana will die Zeit nutzen, um zur Ruhe zu kommen und mehr Sport zu treiben. "Ich will nach dem Fasching jetzt einfach wieder ein bisschen gesünder leben und auch mehr auf den Alkohol verzichten", sagt er. Obwohl Centmeier sich auf die Entspannung nach der Faschingszeit freut, fehlt ihm eine Sache ganz besonders: "Ich werde es vermissen täglich mit unserer super Truppe unterwegs zu sein", sagt er.