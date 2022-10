Landkreis Augsburg

17:53 Uhr

Nach der Wahl des neuen Kreisbrandrats stehen die Zeichen auf Neuanfang

Plus Überraschend deutlich gewinnt Friedhelm Bechtel die Wahl zum Kreisbrandrat. Feuerwehr-Kommandanten aus dem Augsburger Land sehen darin einen klaren Auftrag.

Von Matthias Schalla

Mit diesem deutlichen Ergebnis dürfte wohl kaum ein Feuerwehrkommandant gerechnet haben. "Unser Herz hat für beide Kandidaten geschlagen", sagt beispielsweise Martin Rusch aus Stadtbergen. Dass am Ende aber Friedhelm Bechtel bei der Wahl zum neuen Kreisbrandrat von den 128 abgegebenen Stimmen ganze 80 auf sich vereinen konnte, überraschte dennoch viele. Schließlich war mit Thomas Reichel ein Kandidat angetreten, der im Augsburger Land in den Reihen der Feuerwehren ebenfalls bestens bekannt ist und hochgeschätzt wird. Doch verloren hat am Ende niemand. "Das Ergebnis beweist, dass die Zeichen nun auf Neuanfang stehen", sagt Rusch. Und diesen hätte er jedem der beiden Kandidaten zugetraut.

