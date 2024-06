"Nach diesem Hochwasser können wir stolz sein"

Plus Bei einer Katastrophe braucht es Entscheider. Bei dem schweren Hochwasser im Kreis Augsburg waren es Dr. Hubert Mayer und Thomas Rittel.

Es war um 3.12 Uhr, als Thomas Rittel zum ersten Mal verständigt wurde. Mit einer kleinen Verpflegungseinheit versorgte er an diesem ersten Samstag im Juni Helfer, die gegen das drohende Hochwasser kämpften. Drei Stunden später wurde Rittel zum örtlichen Einsatzleiter ernannt. Im Wechsel mit Dr. Hubert Mayer koordinierte er den gesamten Einsatz. Die beiden waren allen Hilfsorganisationen und Behörden übergeordnet und trugen die Verantwortung.

Thomas Rittel ist stellvertretender Leiter der Berufsschule 2 in Augsburg.

Im Zusammenspiel mit den Führungskräften, etwa von Feuerwehr, THW oder Bundeswehr, fällten sie ihre Entscheidungen. Dazu kam die Expertise von Fachberatern. Während die Verbände gemeinsam zahlreiche Übungen absolviert haben, waren die Experten vom Donauwörther Wasserwirtschaftsamt zum ersten Mal dabei. Ein Drohnenteam und Polizeihubschrauber lieferten Bilder. All die Hinweise arbeitete Rittel mit seinem Team ab. In der Folge beschloss er Straßensperren oder die Evakuierung ganzer Straßenzüge.