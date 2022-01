Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Nach Distanzunterricht: So lernen Grundschulkinder in Westheim wieder soziales Miteinander

Plus Schulstoff kann man aufholen. Doch weil im Distanzunterricht viele Kinder wenig Kontakte hatten, hat auch das soziale Verhalten gelitten. So hilft eine Schule nach.

Von Jana Tallevi

In der Klassensprecherversammlung der Grundschule Westheim berichtet die Zweitklässlerin Zoe, was ihrer Freundin kurz zuvor in der Pause passiert war: Ältere Schüler hätten sie beinahe umgerannt - und sind auf ihren Protest hin nicht mal stehen geblieben. Die Achtjährige ist empört: Dabei gebe es doch feste Regeln für alle, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollen. Einige von diesen Regeln seien jedoch in den Zeiten von Distanz- und Wechselunterricht bei den Kindern in Vergessenheit geraten, berichtet auch Schulleiter Florian Ziegler. Jetzt hat sich die Schule mit ihrem Projekt "Wir - miteinander" für den Umgang miteinander neu aufgestellt.

