Razzien in Gersthofen, Bobingen und Schwabmünchen: Wann kommt das SEK?

Plus Wenn ein Sondereinsatzkommando anrückt, ist die Lage ernst. Die schwer bewaffneten Polizisten sorgen für Aufsehen – wie zuletzt gleich mehrfach im Landkreis Augsburg.

Von Philipp Kinne

Sie sind vermummt, meist schwer bewaffnet und mit einer Menge Ausrüstung ausgestattet. Die Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos, kurz SEK, rücken immer dann aus, wenn die Möglichkeiten des normal Streifendienstes ausgeschöpft sind. Dann sind Polizisten mit spezieller Ausbildung gefragt, die je nach Gefahrenpotenzial reagieren können. Polizeisprecher Werner Kraus erklärt die Unterschiede der wichtigsten Einheiten:

Bei diesen Einsatzlagen rückt das SEK aus

Spezialeinsatzkommando Das SEK ist die wohl bekannteste Spezialeinheit der Polizei . In Bayern gibt es für sie zwei Standorte. Bei Einsätzen im südlichen Bereich Bayerns , dazu zählt auch der Landkreis Augsburg , rücken die Beamten aus München an, für den nördlichen Bereich liegt die Zentrale in Nürnberg . Die Spezialisten kommen immer dann, wenn ein hohes Gefährdungspotenzial vorliegt, erklärt Polizeisprecher Werner Kraus : "Beispielsweise, wenn sich jemand mit einer Waffe verschanzt." Zu den vielfältigen Einsatzgebieten außerdem etwa Geiselnahmen oder die Festnahme besonders gefährlicher Täter, zum Beispiel Mitglieder der organisierten Kriminalität. Die Einsatzkräfte des SEK sind im öffentlichen Raum in der Regel vermummt. Dadurch sollen die Beamten im privaten Leben geschützt werden.

Dieses Kommando kennt sich bestens mit Observationen aus

Mobiles Einsatzkommando Beim MEK handelt es sich um Spezialeinheiten, welche die Ermittler vornehmliche bei Observationen und Festnahmen unterstützen. Zu ihren Aufgaben zählt etwa das Beobachten potenziell terroristischer Gruppen und Personen, das Erkunden möglicher Tatorte, aber auch die Sicherung verdeckter Ermittler.

Technisches Einsatzkommando Das TEK ist eine Spezialeinheit der bayerischen Polizei, die Spezialeinsatzkommandos und die Mobilen Einsatzkommandos unterstützt. Die Einsatzkräfte verfügen über technische Expertise für komplexe und gefährliche Einsatzlagen. Sie unterstützen zum Beispiel durch Ortungen oder Abhörtechnik.

Verhandlungsgruppe Diese Gruppe, kurz VG genannt, ist relativ jung, erklärt Polizeisprecher Werner Kraus. "Ein typischer Fall für sie ist eine Geiselnahme", sagt er. Wie der Name der Einheit schon vermuten lässt, versuchen die Spezialisten mit Tätern zu verhandeln und die Situation zu beruhigen. Oft geschieht das telefonisch. Daneben betreuen Mitglieder der Gruppe bei bestimmten Lagen auch die Opfer sowie deren Angehörige.

Die GSG 9 kann auch im Ausland eingesetzt werden

GSG 9 Diese Abkürzung steht für Grenzschutzgruppe 9. Mittlerweile heißt der Grenzschutz zwar Bundespolizei, doch der Name ist geblieben. Diese Spezialeinheit hat die Aufgabe Schwerst- und Organisierte Kriminalität sowie Terrorismus zu bekämpfen. Stationiert ist sie in Sankt Augustin bei Bonn. Im Inland kommt sie vor allem bei Festnahmen im Bereich von Schwerkriminellen oder Mitgliedern organisierter Kriminalität zum Einsatz. Neben dem KSK (Kommando Spezialkräfte) der Bundeswehr kann die GSG 9 aber auch zur Rettung von Menschenleben im Ausland befugt sein.

Bei den Razzien in Gersthofen, Bobingen und Schwabmünchen in der vergangenen Woche waren neben Beamten der Kriminalpolizei nach Informationen unserer Redaktion auch Einsatzkräfte des SEK vor Ort, da möglicherweise mit einer so genannten Gefährdungslage gerechnet werden musste. Bei den Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte rund zwei Kilogramm Kokain, etwa 400 Gramm Heroin sowie Marihuana im unteren einstelligen Kilo-Bereich sicher. Außerdem entdeckten sie diverse hochwertige Uhren, Mobiltelefone und Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich, also etwa 50.000 Euro. Sechs Verdächtige wurden festgenommen.

