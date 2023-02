Nach schwerem Erdbeben: Diese Organisationen helfen

Landratsamt Augsburg veröffentlicht Liste mit Spendenkonten für Erdbebenhilfe in der Türkei und Syrien.

Die schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion haben nicht nur zahlreiche Menschenleben gefordert, sondern ebenso Millionen Menschen in Notsituationen gebracht. Landrat Martin Sailer spricht den Betroffenen sein Mitgefühl aus: „Die Bilder, die uns immer wieder aus der Erdbeben-Region erreichen, sind entsetzlich." Zahlreiche, große Hilfsorganisationen rufen derzeit zu Geldspenden auf, da mit diesen im Augenblick am schnellsten geholfen werden kann. Im Gegensatz zu Sachspenden können so die konkreten Bedarfe vor Ort ermittelt und entsprechend eingekauft werden. Eine Übersicht über die verschiedene Spendenmöglichkeiten von Hilfsorganisationen finden Interessierte auf der Landkreis-Homepage unter www.landkreis-augsburg.de/erdbeben-hilfe. (AZ)