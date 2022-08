Nach sinkendem Trend: Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg steigt wieder

Nach Wochen sinkender Werte steigen die Corona-Zahlen im Augsburger Land den zweiten Tag in Folge.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg beträgt 229, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Damit steigt der Wert im Vergleich zum Vortag (217) zwar nur leicht, jedoch zum zweiten Mal in Folge. Zuvor sanken die Inzidenzwerte im Augsburger Land über Wochen.

Innerhalb eines Tages meldet das RKI 115 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Außerdem ist ein weiterer Mensch im Kreis Augsburg an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Insgesamt sind im Landkreis seit Pandemiebeginn 433 Menschen an dem Virus gestorben.

Corona-Zahlen der Nachbarlandkreise

In vielen Nachbarlandkreisen sind die Corona-Zahlen auf einem ähnlichen Niveau. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg bei 262, im Donau-Ries bei 189, in Dillingen bei 236 und in Günzburg bei 167. Im Unterallgäu beträgt der Wert 184, im Ostallgäu 258, in Landsberg 180 und in der Stadt Augsburg 215. (mom)