Nach Urteil gegen 21-Jährigen: Mordfantasien aus der "Amok-Community"

Plus Weil er mehrere Gewalttaten plante, ist ein Mann aus dem Landkreis verurteilt worden. Jetzt werden neue Beweise bekannt - es geht auch um seine möglichen Ziele.

Hätte er seine Pläne in die Tat umgesetzt, wären vermutlich Menschen gestorben. Ein 21-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Augsburg plante jahrelang an mehreren Amokläufen. Im Februar wurde er deshalb zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Nun kommen neue Details zu den geplanten Gewalttaten ans Licht. Der Verurteilte soll Teil einer "Amok-Community" im Internet gewesen sein.