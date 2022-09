Landkreis Augsburg

Nachfolger für Neun-Euro-Ticket? Busunternehmen fühlen sich benachteiligt

Plus Reisebusse waren durch das Neun-Euro-Ticket wenig gefragt. Betreiber im Landkreis fühlen sich benachteiligt. Ein ähnliches Nachfolgeticket sorgt für Unmut.

Von Moritz Maier

Das Neun-Euro-Ticket war ein voller Erfolg. Es lockte Millionen Menschen auf die Schiene. Noch nie sind so viele so günstig Bahn gefahren. Reisebusse waren oft nur noch zweite Wahl. Ein bundesweites Nachfolgeticket steht im Raum. Bei Busunternehmern im Augsburger Land kommt das nicht gut an. Sie sehen die Politik in der Verantwortung.

