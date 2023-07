Landkreis Augsburg

Nachgefragt: Welcher Wetter-App vertrauen Experten aus dem Augsburger Land?

Plus Wettervorhersagen sind teils sehr unterschiedlich. Welche App bietet den besten Überblick? Wir haben Menschen gefragt, deren Alltag besonders vom Wetter bestimmt ist.

Von Maximilian Gori, Maximilian Gori, Philipp Kinne

Auch in den kommenden Tagen kann es im Augsburger Land gewittern. Nur mit Blitz und Donner ist das so eine Sache: Wer der falschen Wetter-App zu sehr vertraut, wird unter Umständen nass oder verpasst einen wunderbaren Freibad-Tag, weil Regen vorausgesagt war. Wir haben Menschen aus dem Augsburger Land gefragt, deren Alltag besonders vom Wetter bestimmt ist, auf welchen Wetterbericht sie vertrauen:

Meine Pegel, Fewis oder WarnWetter – diese Apps werden empfohlen

Das sagt der Feuerwehrmann Ist ein Unwetter angesagt, kann sich der Arbeitstag von Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel schlagartig verändern. "Wir versuchen immer, vor die Lage zu kommen", erklärt er. Bedeutet: Ist etwa abzusehen, dass es zu einem Hochwasser kommt, versuchen die Feuerwehrleute, möglichst früh an den Stellen Sandsäcke bereitzulegen, an denen es gefährlich werden könnte. Dafür empfiehlt Bechtel die amtliche Hochwasser-Informations-App "Meine Pegel", die es kostenlos gibt. Daneben setzen die Experten auf "Fewis", das kostenpflichtige Katastrophenschutzportal vom Deutschen Wetterdienst. Eine abgespeckte Version davon gibt es auch kostenlos, die "WarnWetter-App".

Bei einem Fußball-Länderspiel war eine Wetter-App besonders wichtig

Der Kreisbrandrat erinnert sich an eine Anekdote, die zeigt, wie wichtig diese Daten sein können: Beim Fußball-Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Slowenien im Jahr 2016 in Augsburg spielten sie eine entscheidende Rolle. "Wir konnten auf die Minute genau sagen, dass ein schweres Unwetter aufzieht." So kam es dann auch. Das Spiel blieb als Regenschlacht von Augsburg in Erinnerung. Die Wassermenge war enorm, weshalb die Halbzeitpause um wenige Minuten verlängert werden musste. Das wiederum hatte zur Folge, dass sich das Fernsehprogramm verzögerte. "Die Tagesschau kam damals sieben oder acht Minuten später", erinnert sich Bechtel.

