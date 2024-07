Nähen, Sprachen, Sport, KI und mehr bietet die VHS in ihrem neuen Programm

Das neue Programm der Vhs Augsburger Land für Herbst und Winter ist da. Die Anmeldung läuft. Semesterstart ist am 23. September. Mehr als 1.600 Angebote aus den verschiedenen Programmbereichen hat die Volkshochschule vorbereitet. Susanne Kuffer, Pädagogische Leiterin der Vhs Augsburger Land, freut sich: „Unser Programm ist inhaltlich wieder sehr breit und abwechslungsreich ausgestaltet: Ob Vortragsreihen, Sport, Sprachen oder Kunst – es ist für alle etwas dabei.“

Das neue Programm ist online und das neue Programmheft liegt aus. Das Angebot beinhaltet Bewährtes und Bekanntes und überrascht mit Besonderheiten. Im Wissensgebiet Politik / Gesellschaft / Umwelt liegt ein Schwerpunkt auf der Demokratiebildung. Die Vhs wird deshalb in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen anlässlich der Langen Nacht der Demokratie am 2. Oktober 2024 durchführen. Im Rahmen des Stützpunkts Verbraucherbildung, der vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert wird, werden Antworten auf Fragen rund um digitale Behördengänge, Datenschutz, Online-Shopping, Geldanlagen und vieles mehr geboten.

Scrapbooks sind ein neuer Trend, ihr Look ist aber oft "Vintage-Style", also altmodisch und teils romantisch. Darin ist Platz für Erinnerungsstücke, Fotos und mehr. Foto: Christine Hornischer (Symbolbild)

In Zusammenarbeit mit der Gesundheitsregionplus gibt es Aufklärung und Hilfestellung zur Elektronischen Patientenakte, dem E-Rezept und sicheren Informationsquellen im Internet rund um die Gesundheit. Im Bereich Gesundheit und Bewegung finden sich Kurse für jedes Alter und jeden Fitness-Level sowie Vorträge zu verschiedensten Gesundheitsthemen. Dazu gehören auch Angebote, in denen die Teilnehmenden lernen, wie man Lebensmittel auf gesunde Weise haltbar macht oder wie Bier gebraut wird.

Auch Künstliche Intelligenz ist bei der Vhs ein Thema

Eine Gesundheitswoche fordert bereits vor Semesterstart, zwischen dem 16. und 22. September, zum Vorbeikommen, Schnuppern und unverbindlichen Ausprobieren auf. Neu im Programm bei Kunst/Kultur/Gestalten sind Scrapbooking und auch das Visionboard. Die Teilnehmenden sollen sich in dieser Veranstaltung über ihre Ziele und Wünsche klar werden und diese verbildlichen. Bei der Vhs Augsburger Land wird laut Pressemitteilung auch fündig, wer neben den gängigen Sprachen lieber Hebräisch, Polnisch, Tschechisch, Japanisch oder anderes lernen möchte. Über den ganzen Landkreis verteilt bietet die Vhs Augsburger Land Deutschkurse für Zuwanderer an. Die Volkshochschule versteht sich als Ort der Begegnung und Verständigung – weit über Sprachkurse hinaus.

Die neue Doppelspitze der vhs Augsburger Land bilden seit Februar 2023 die pädagogische Leiterin Susanne Kuffer (links) sowie Susanne Gribl als Geschäftsführerin. Foto: Lea Koch (Archivbild)

In der Sparte Beruf/Karriere/EDV gibt es vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus geförderten Veranstaltungen rund um Medienkompetenz. Neu sind in diesem Semester neue Angebote zum Thema Künstliche Intelligenz. Susanne Gribl, Geschäftsleitung der Vhs Augsburger Land, sagt: „Die Volkshochschule bietet hier hohe Qualität zu moderaten Preisen an. Unser Angebot werden wir in dem Bereich im nächsten Jahr noch ausbauen.“

Überraschen mag der Nähworkshop für Kinder: Zehn- bis Vierzehnjährige können an der Nähmaschine kreativ werden. Wen es aus der Volkshochschule in den Landkreis und darüber hinaus zieht, der kann an einem literarischen Spaziergang in Augsburg oder einer Opernfahrt nach München teilnehmen. Stadtführungen, Museumsbesuche, Betriebsbesichtigungen, Tagesfahrten und eine Bildungsreise an den Bodensee stehen auf dem Programm. Informationen und Anmeldung Internet: www.vhs-augsburger-land.de Telefon: 0821 34484-0, Fax: 0821 34484-22 E-Mail: zentrale@vhs-augsburger-land.de. (AZ)