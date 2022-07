Negativzinsen sind Geschichte: Wozu Experten aus dem Augsburger Land raten

Plus Lange mussten Menschen auf ihr Erspartes bei der Bank Strafzinsen bezahlen. Das ist nun vorbei. Vom Sparbuch als Wertanlage raten Experten trotzdem ab.

Die sogenannten Strafzinsen gehören der Geschichte an. Viele Banken im Augsburger Land verabschieden sich von den Negativzinsen auf das Ersparte der Menschen. Doch auch, wenn das für Sparerinnen und Sparer eine gute Nachricht ist: Auf das klassische Sparbuch oder Tagesgeldkonto sollte man sich trotzdem nicht verlassen.