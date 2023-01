Neu dabei oder geschlossen: Wie sich die Gastronomie im Augsburger Land verändert

Plus Einige Lokale haben im vergangenen Jahr neu aufgemacht, andere mussten aufgeben. Wir haben einige der größten Veränderungen in der Gastronomie zusammengefasst.

Nach mehreren Zwangspausen dürfte das vergangene Jahr bei viele Gastronomen für ein großes Aufatmen gesorgt haben. Die Corona-Maßnahmen wurden gelockert, Restaurants konnten wieder öffnen und ihre Ware nicht mehr nur per Lieferdienst unter ihre Kunden bringen. Darunter sind auch einige neue Wirtshäuser im Augsburger Land, andere mussten schließen. Wir haben einige der größten Veränderungen in der Gastronomie zusammengefasst: