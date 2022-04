Neue Höchstmarke an Corona-Toten im Kreis Augsburg überschritten

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt nach den Ostertagen wieder an. Bei den Corona-Verstorbenen wurde eine neue Höchstmarke überschritten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt wieder, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Nach wenig gemeldeten Fällen über die Ostertage steigt der Wert nun auf 779 an. Im Vergleich zum Vortag (671) ist die Zahl um mehr als 100 angestiegen. Innerhalb von 24 Stunden haben sich im Augsburger Land 621 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, die Dunkelziffer dürfte höher liegen.

Innerhalb eines Tages sind außerdem zwei weitere Todesfälle im Landkreis Augsburg gemeldet worden. Damit sind seit Beginn der Corona-Pandemie allein im Kreis Augsburg 401 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Der weitaus größte Teil der Verstorbenen lag in der Altersgruppe 80+. Im Augsburger Land sind keine Todesfälle unter dem Alter von 35 zustande gekommen, wie das RKI meldet.

Lage in den Nachbarlandkreisen

In den Nachbarlandkreisen zeichnet sich ein gemischtes Bild der Corona-Zahlen. So steigt die Inzidenz in Aichach-Friedberg auf 876 und im Ostallgäu auf 843. Sinkende Inzidenzen zeigen sich im Donau-Ries mit 894, in Dillingen mit 1177, in Günzburg mit 482 und in der Stadt Augsburg mit 623. Auf Bundesebene liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Wert von 688. (mom)