Neue Kita-Plätze im Lechtal: Punktlandungen und Zitterpartie

Betreuungsplätze für Kinder sind rar. Deswegen wird im Lechtal an mehreren Stellen gebaut. Doch nicht alle Kitas sind schon fertig.

Wer durch das Lechtal fährt, kam in den letzten Monaten nicht umhin, zahlreiche kommunale Baustellen zu sehen. Häufig handelte es sich um Baustellen, die nun – zum Start in das Kindergartenjahr 2022/2023 – eigentlich fertig sein müssten, denn in diversen Orten wurde bei der Kinderbetreuung aufgestockt. Doch wo hat’s planmäßig geklappt?

Meitingens Bürgermeister Michael Higl erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: „Der neue Kindergarten am Freibad ist rechtzeitig fertig geworden.“ In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass seit dem vergangenen Donnerstag bereits 15 Krippen- und 92 Kindergartenkinder ins brandneue Haus für Kinder am Meitinger Freibad hätten marschieren können. Urlaubsbedingt und wegen der Eingewöhnungsphasen der Kinder, die erstmals eine Krippe oder einen Kindergarten besuchen, waren in der vergangenen Woche noch nicht alle Kinder im Haus. Doch das werde sich rasch ändern.

Das Haus für Kinder am Meitinger Freibad wurde bereits von Kindergarten- und Krippenkindern bezogen. Foto: Steffi Brand

Im Kindergartenbereich sei man direkt mit fünf Gruppen gestartet, darunter eine komplette I-Gruppe mit fünf I-Kindern, die einen erhöhten Förder- oder Betreuungsbedarf haben. Im Krippenbereich wurde eine Gruppe aus dem Laubenbach in die neue Einrichtung verlagert. Deswegen wurde auch bei den Kleinsten direkt mit zwei Gruppen gestartet.

In Meitingen gibt es nun sieben Kindergartengruppen

Das nun direkt sieben statt ursprünglich vorgesehener fünf Gruppen täglich in Sichtweite zum Freibad betreut werden, habe sich bereits während der Bauphase entschieden, erklärt der Meitinger Rathauschef. Und was passiert mit dem Ausweichquartier der Kinder? „Für die Container in der Gartenstraße läuft der Mietvertrag noch einige Monate“, berichtet Higl und ergänzt: Im Herbst werde wohl die Entscheidung fallen müssen, ob und wann sie abgebaut werden. In den letzten Monaten wurde der Abbau noch nicht forciert, „um eine Notreserve für Unvorhergesehenes zu haben“, erklärt er und ergänzt: „Wir starten aufgrund der knappen Personaldecke auch nicht mit dem idealen Puffer an freien Plätzen und hoffen in den nächsten Monaten nicht an die Belegungsgrenzen zu stoßen.“

Auch in Ellgau konnte Bürgermeisterin Christine Gumpp pünktlich zum 1. September Kinder und Eltern im Kindergarten Pusteblume begrüßen. Die Innenräume der erweiterten Betreuungseinrichtung sind fertig, erklärt die Rathauschefin. Die Arbeiten im Außenbereich seien noch im Gange, würden aber den Betrieb im Inneren nicht weiter stören. Wichtig war, dass die mündliche Betriebserlaubnis für die Betreuungseinrichtung erteilt wurde, erklärt Christine Gumpp. Und Ende Juli löste sich dann auch noch das Personalproblem, das beinahe zur Kürzung der Betreuungszeit geführt hätte. Doch nun können die 67 angemeldeten Kinder wie gewünscht betreut werden.

Knappe Zeitplanung bei Krippe in Kühlenthal

In der Gemeinde Kühlenthal war die Zeitplanung wahrlich knapper. Zweiter Bürgermeister Nico Cavaliere berichtet, dass die Krippengruppe förmlich „just-in-time“ eröffnet wurde. Bis dato wurden die Kühlenthaler Kinder unter drei Jahren in der Kinderkrippe in Westendorf betreut, die jedoch selbst an Kapazitätsgrenzen gestoßen ist. Da es für Kühlenthal nicht möglich war, die Westendorfer Krippe anzumieten, disponierte die Gemeinde kurzerhand um. In der letzten Augustwoche wurden die Container und Leihmöbel geliefert, in denen bereits die Krippenkinder betreut werden. „Mit der mündlichen Betriebserlaubnis war die Eröffnung eine Punktlandung“, verrät Nico Cavaliere.

Weniger Glück hatte die Gemeinde Westendorf. Die Umbaumaßnahmen im Kindergarten St. Georg Westendorf sind nicht pünktlich fertig geworden, berichtet Bürgermeister Steffen Richter. Konkret bedeutet das: Die Arbeiten im Altbestand, also im Erdgeschoss, seien zwar fertig. Was jedoch noch fehlt, ist der zweite Krippenraum, der nötig ist, damit die Kinder und auch das Personal aus dem Storchennest, dem Krippen-Provisorium in der Hauptstraße, zur Einrichtung in die Riedstraße und damit unter ein Dach ziehen können. Im Obergeschoss ist noch mehr Geduld gefragt. Essenssaal und Turnraum könnten im besten Fall Ende Oktober fertiggestellt werden. Anschließend steht der Außenbereich an: die Fertigstellung der Fassade und die Wiederbelebung des Gartens.

Allmannshofens Bürgermeister Markus Stettberger sitzt hingegen auf Kohlen. Nachdem die Gemeinde mit einem leeren Fördertopf konfrontiert wurde, war der Erweiterungsbau für den Kindergarten passé. Die Erweiterung der Einrichtung in die Kirchberghalle steht nun auf dem Plan. Aktuell warte die Gemeinde auf die Baugenehmigung und die Förderfreigabe, berichtet Stettberger. Kommen diese zwei entscheidenden Zusagen zeitnah, könnten die Kinder im besten Fall zum Krippen- und Kindergartenjahr 2023/2024 ihre neuen Gruppenräume beziehen.