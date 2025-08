Neue Leitung für den Bereich Baurecht im Landkreis gefunden

Der Bereich Baurecht beim Landratsamt Augsburg steht nach dem Wechsel des bisherigen Amtsleiters Daniel Förg ins Bayerische Staatsministerium seit kurzem unter neuer Führung. Katharina Förg kümmert sich seit Juli um die Fachbereiche Bauleitplanung, Bauordnung (rechtlich und technisch) sowie Wohnungsbau und Wohngeld. „Ich freue mich sehr darauf, mit meinem neuen Team effizient und unkompliziert zukunftsfähige Lösungen für Fragestellungen rund um das Baurecht zu entwickeln“, sagte sie bei ihrer Amtseinführung. Ihr Ziel sei es, das Bauamt des Landkreises zu einem serviceorientierten und verlässlichen Partner zu machen, „stets offen für Innovation und Dialog“, wie sie sagte.

In Gessertshausen geboren

Katharina Förg hat als gebürtige Gessertshauserin von Kindheit an einen engen Bezug zum Landkreis. Nach ihrem Abitur absolvierte sie ein duales Studium zur Diplom-Finanzwirtin (FH) beim Finanzamt Augsburg-Land. Hier arbeitete sie auch noch während ihres Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg in Teilzeit bis zum Beginn ihres Referendariats. Mit dem erfolgreichen Abschluss ihres Studiums war sie am Verwaltungsgericht Augsburg in der 5. Kammer mit Schwerpunkt Baurecht und in der 6. Kammer mit Schwerpunkt Ausländerrecht, Corona-Beihilferecht sowie Straßen- und Wegerecht befasst, bevor sie Anfang Juli in die Landkreisverwaltung wechselte. „Mit Frau Förg haben wir eine sehr kompetente Fachkraft für ein anspruchsvolles Aufgabengebiet gefunden“, freut sich Landrat Martin Sailer über den Neuzugang im Landratsamt. (AZ)

