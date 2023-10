Neue Leitung für den Bereich Soziales und Seniorenfragen

Annika Schmidl folgt auf Pia Müller, die nach München ins Ministerium wechselt. Die Neue stammt aus Augsburg und war schon am Bundesverfassungsgericht tätig.

Seit Anfang Oktober steht der Geschäftsbereich Soziales, Senioren und Gesundheit des Landratsamts Augsburg unter neuer Leitung. Nach dem Wechsel von Pia Müller zum Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration wird sich nun Annika Schmidl um die Belange der Fachbereiche Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen, soziale Leistungen, die Geschäftsstelle Entgeltkommission sowie das staatliche Gesundheitsamt kümmern. „Ich freue mich sehr darauf, meine Heimat in den Bereichen des Sozialen, der Senioren und der Gesundheit für die hier lebenden Menschen als Mitarbeiterin des Landratsamtes Augsburg aktiv mitgestalten zu dürfen, und bin gespannt auf all die damit verbundenen spannenden Aufgaben“, sagte Schmidl bei ihrer Begrüßung.

Nach ihrem Abitur am Gymnasium bei St. Stephan studierte Annika Schmidl Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg, wo sie auch am Lehrstuhl für öffentliches Recht, Europarecht und öffentliches Wirtschaftsrecht tätig war. Nach ihrem Rechtsreferendariat war sie Richterin auf Probe am Augsburger Verwaltungsgericht.

Landrat Sailer freut sich auf die Zusammenarbeit

Bevor sie jetzt als neue Führungskraft ins Landratsamt Augsburg kam, arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht und übernahm nebenamtlich die Arbeitsgemeinschaftsleitung bei der Regierung von Schwaben im Bereich der juristischen Referendarausbildung. „Mit Frau Schmidl haben wir eine sehr kompetente Frau für ein anspruchsvolles Aufgabengebiet gefunden“, so Landrat Martin Sailer. „Ich freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.“ (AZ)