Neue Leitung für Soziales und Gesundheit im Landratsamt Augsburg

Seit Anfang Oktober steht der Geschäftsbereich Soziales, Senioren und Gesundheit im Landratsamt unter neuer Leitung. Nachdem Annika Schmidl ins Verwaltungsgericht Augsburg gewechselt ist, betreut Sabrina Buder nun die Fachbereiche Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen, Soziale Leistungen, die Geschäftsstelle Entgeltkommission sowie das Staatliche Gesundheitsamt. „Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen möchte ich auch künftig an tragfähigen und nachhaltigen Lösungen für die Menschen im Landkreis Augsburg arbeiten“, sagte Buder bei ihrer Begrüßung. Mit ihr habe man eine sehr kompetente Frau für ein anspruchsvolles Aufgabengebiet gefunden, so Landrat Martin Sailer.

Schwerpunkt ihrer Richtertätigkeit war das Infektionsschutzrecht

Sabrina Buder stammt aus Baden-Württemberg und zog für ihr Studium der Rechtswissenschaften nach Augsburg. Nach dem Studium war sie als Rechtsanwältin tätig, bevor sie im Februar 2020 Juristin beim Freistaat Bayern wurde. Drei Jahre lang war sie als Richterin der 9. Kammer am Verwaltungsgericht Augsburg eingesetzt. In dieser Zeit lag einer ihrer Schwerpunkte auf dem Infektionsschutzrecht während der Corona-Pandemie. Seit Februar 2023 arbeitete sie als juristische Referentin in der Kommunalabteilung des Bayerischen Innenministeriums im Sachgebiet „Kommunales Personal“. (AZ)

