Neue Resolution für den Bahnausbau zwischen Augsburg und Ulm

Plus Sechs CSU-Politiker haben einen Neun-Punkte-Plan für den Bahnausbau Ulm-Augsburg formuliert. Die Resolution soll mit Vertretern der Gemeinden besprochen werden.

Von Katja Röderer

Der Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg beschäftigt die Menschen im Augsburger Land. Wo wird die neue Strecke für Hochgeschwindigkeitszüge gebaut? Und was haben die Menschen im Landkreis davon? Jetzt haben sechs CSU-Politiker eine Resolution für die Region verfasst, die insgesamt neun Punkte zum Bahnausbau enthält. Sie soll in Kürze mit Vertretern aller vom Bahnausbau betroffenen Kommunen besprochen werden, bevor der Kreistag darüber abstimmt. Landrat Martin Sailer hofft, dass letzten Endes eine Resolution zustande kommt, die von allen Gremien in der Region mitgetragen wird. Das Papier soll unter anderem an den Bundesminister für Verkehr und Digitales, Volker Wissing ( FDP) gesendet werden.

