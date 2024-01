Neuer Bereichsleiter Bauen für den Landkreis Augsburg vorgestellt

Landrat Martin Sailer begrüßt Rainer Hurler. Der gebürtige Augsburger ist zuständig für Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement.

Mit Beginn des neuen Jahres hat auch Rainer Hurler seinen Dienst im Landratsamt Augsburg angetreten und leitet nun Geschäftsbereich Bauen des Landratsamtes Augsburg. Zu seinem neuen Tätigkeitsfeld zählen die Fachbereiche Hochbau, Tiefbau, Gebäudemanagement, die Geschäftsstelle Gutachterausschuss sowie der Bereich des Kreisbaumeisters. Landrat Martin Sailer und Melanie Fichtl, aus dem Geschäftsbereichsleiterin Service-Zukunft-Klimaschutz, hießen Rainer Hurler an seinem ersten Arbeitstag herzlich willkommen. "Durch Ihre langjährigen Berufserfahrungen sind Sie genau die richtige Person an dieser Position", freuten sie sich.

Lange Jahre für den Landkreis Aichach-Friedberg tätig

Rainer Hurler ist gebürtiger Augsburger und hat hier auch sein Studium im Bereich Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt Projektmanagement abgeschlossen. Seit 1998 war der 54-Jährige für den Landkreis Aichach-Friedberg tätig, in dem er auch mit seiner Familie wohnt. Er übernahm dort bis 2006 die Leitung des Bau- und technischen Managements der Kliniken an der Paar, von 2006 bis 2019 die Sachgebietsleitung des Bereichs Hochbau im Kommunalen Bauwesen und danach bis zuletzt die Leitung der Abteilung Kommunales Bauwesen mit Vergabe- und Förderstelle, Hochbau, Tiefbau und Gebäudemanagement. Insgesamt war er in dieser Zeit für 49 Hochbauprojekte mit einem Ausgabevolumen von 305 Millionen Euro verantwortlich. (AZ)