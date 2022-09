Corona: Neuer Impfstoff ist im Augsburger Land bislang wenig gefragt

Plus Die an die Omikron-Subtypen angepassten Impfstoffe kommen nun auch im Landkreis als Auffrischungsimpfung zum Einsatz. Wem Experten eine vierte Impfung empfehlen.

Keine Variante des Coronavirus hat sich bisher so schnell ausgebreitet wie die Omikron-Subtypen. Nun gibt es neue, darauf angepasste Impfstoffe. Auch im Augsburger Land kommen sie jetzt zum Einsatz. Bislang ist die Nachfrage allerdings gering. Mit einer neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission könnte sich das ändern.