Neues Programm: Mit Pilzexperten oder Rangern im Naturpark unterwegs

Der Naturparkverein Augsburg – Westliche Wälder bietet im September eine Reihe von interessanten Veranstaltungen rund um die heimische Natur an.

Samstag, 3. September, 10 Uhr: Der Mensch zerschneidet und verbindet – das Leben auf Grünbrücken. Seit dem Bau der A8 in den 1930er-Jahren zerteilt die Autobahn den "Rauhen Forst“ im Naturpark. Grünbrücken sollen Wanderkorridore für Wildtiere bieten und somit der Zerschneidung von Waldflächen entgegenwirken. Ergänzend zur Sonderausstellung "Grenzen im Naturpark – Zwischen Anpassen und Überwinden“ im Naturpark-Haus Oberschönenfeld, begibt sich die Gruppe auf einen Spaziergang von der Autobahnkirche bei Adelsried zur Grünbrücke über die A8. Ein Ranger berichtet, wie diese aufgebaut ist, welche Lebewesen sie nutzen und wie das Monitoring abläuft. Treffpunkt: Parkplatz Autobahnkirche A8 bei Adelsried. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: Naturpark Augsburg – Westliche Wälder, Telefon 0151 70037353, voelkel@naturpark-augsburg.de.

Samstag, 10. September, 9 Uhr: Grenzgänger und Spezialisten im Lebensraum Gewässer: Auf einem Spaziergang durch das Schwarzachtal lernen die Teilnehmer Grenzgänger und Spezialisten des Lebensraums Gewässer kennen. Auch Spannendes weiß die Rangerin über den Biber und Amphibien zu erzählen. Treffpunkt: Wanderparkplatz Weiherhof; Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: Naturpark Augsburg – Westliche Wälder, Telefon 0151/ 70037353, voelkel@naturpark-augsburg.de

Samstag, 11. September,14 Uhr: Kein Pilz ist wie der andere: Nach einer theoretischen Einführung in das Reich der Pilze macht sich die Gruppe mit Pilzberater Günther Groß auf Pilzsuche in den Wald rund um Oberschönenfeld. Zum Abschluss der Wanderung werden die Funde unter die Lupe genommen und besprochen. Treffpunkt: Naturpark-Häusle am Spielplatz Oberschönenfeld; Kosten: 10 Euro p. Person, 15 Euro p. Familie. Anmeldung: Naturpark Augsburg – Westliche Wälder, Telefon 08238/3001-32, anmeldung@naturpark-augsburg.de.

Am Naturparkhaus in Oberschönenfeld gehen manche Gruppenführungen los. Foto: Naturparkverein

Sonntag, 18. September, 14 Uhr: Naturhandwerk – nützliche Helfer vom Wegesrand: Seit Jahrtausenden nutzen die Menschen Pflanzen als Helfer im Alltag. Bei einem Streifzug durch die Natur gibt es nützliches Wissen aus der alten (plastikfreien) Zeit, die auch heute leicht in den Alltag einzubauen sind. Treffpunkt: Naturpark-Häusle am Spielplatz Oberschönenfeld; Kosten: 15 Euro pro Familie. Anmeldung: Naturpark Augsburg – Westliche Wälder, Telefon 08238 /3001-32, anmeldung@naturpark-augsburg.de.

Sonntag, 25. September, 10 Uhr: Blechschmiede Horgau: Zum Konzentrationslager Dachau gehörte ein Netz von mehr als 150 Außenlagern, in denen ab 1942 über 30.000 Gefangene inhaftiert wurden. Auch nordöstlich des Ortsteils Bahnhof Gemeine Horgau bestand 1945 eines dieser Außenlager, in dem die KZ-Häftlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen leben und arbeiten mussten. Im Rahmen der Führung werden die historischen Hintergründe sowie die Schicksale der Häftlinge des Lagers erläutert. (Teilnahme ab 12 Jahre.) Treffpunkt: Wanderparkplatz südlich des Bahnhofs Horgau (gegenüber des Casinos); die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: Naturpark Augsburg – Westliche Wälder, Telefon 08238/3001-32, anmeldung@naturpark-augsburg.de

Sonntag, 25. September, 13 Uhr: Naturzeichnerei – Die Schönheit des Naturparks erkennen und festhalten: Die Teilnehmer gehen auf Motivsuche. Durch das Beobachten und Wiedergeben von natürlichen Objekten wird beim Zeichnen der Blick für feine Details geschärft. Ausprobieren lautet die Devise und wird unterstützt von Ranger Max Fader. Bitte Papier, Bleistifte/Buntstifte und ein Sitzkissen mitbringen. Treffpunkt: Rondell in Eppishofen (Altenmünster); die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung: Naturpark Augsburg – Westliche Wälder, Telefon 0151 /42860423, fader@naturpark-augsburg.de (AZ)