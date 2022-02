Neuinfektionen im Landkreis Augsburg steigen - Inzidenz sinkt leicht

Die gemeldeten Neuinfektionen im Landkreis Augsburg sind nach dem Rückgang der vergangenen Tage wieder vierstellig. Die Inzidenz dagegen sinkt sogar leicht.

Im Landkreis Augsburg kam es innerhalb von einem Tag zu 1133 gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Augsburger Land nimmt somit den Wert von 2121 an. Sie sinkt im Vergleich zum Vortag (2137) sogar leicht, trotz gestiegener Fallzahlen. Zu neuen Todesfällen im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung kam es dabei im Landkreis nicht. Die meisten Infektionen gab es bei der Altersgruppe zwischen 35 und 59 Jahren - darunter bei Frauen etwas mehr als bei Männern.

Sinkende Inzidenzen auch in vielen Nachbarlandkreisen

Auch in vielen benachbarten Landkreisen sind die Sieben-Tage-Inzidenzen rückläufig. So beträgt diese für Aichach-Friedberg 1849, im Donau-Ries 1337, in Günzburg 2015 und in Landsberg 1841. Lediglich für die Landkreise Dillingen (2370) und das Unterallgäu (2088) wurden im Vergleich zum Vortag höhere Inzidenzen vermeldet. (mom)

Lesen Sie dazu auch