Neujahrsempfang der Jungen Union Augsburg-Land mit Eduard Oswald

Zahlreiche Mitglieder, politische Wegbegleiter und interessierte Gäste trafen sich zum Neujahrsempfang der Jungen Union (JU) im Sportheim Gersthofen. Prominenter Gastredner war der ehemalige Bundesbauminister und Bundestagsvizepräsident Eduard Oswald (links). In einem Appell an die junge Generation rief er dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv in die Gestaltung einer zukunftsfähigen Politik einzubringen. Die Vorsitzende der JU Augsburg-Land, Lisa Wolf (rechts neben Oswald), hob in ihrer Neujahrsrede die Vielzahl an Aktionen und Initiativen der JU hervor, die das politische Engagement in der Region sowie den Austausch mit jungen Menschen und der breiten Bevölkerung förderten. Auch für diese wichtige Arbeit brachten die Sternsinger der Pfarrgemeinde Gersthofen ihre Segenswünsche. (AZ)

