Neujahrsempfang: Durz sorgt sich um die Demokratie

Beim Neujahrsempfang des CSU-Bundestagsabgeordneten geht es um die Krisen der Welt und die Wahlen in Bayern.

Nach zweijähriger Corona-Pause hat der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz wieder zu einem Neujahrsempfang geladen. Am vergangenen Wochenende kamen rund 120 politisch engagierte Gäste aus dem Bundeswahlkreis Augsburg-Land, der große Teile der Landkreis Augsburg und Aichach-Friedberg umfasst, zusammen. Durz warnte in seiner Rede vor einem weltweiten Rückzug demokratischer Werte und rief auch im Hinblick auf die diesjährige Landtagswahl in Bayern zum Engagement für die Demokratie und in Parteien auf.

Neujahrsempfang in Neusäß: Krisen zeigen, dass Menschen für Demokratie einstehen

Der stellvertretende CSU-Landesgruppenvorsitzende verwies darauf, dass das westliche Ordnungsmodell in der Welt immer weniger Rückhalt findet. Das zeige beispielhaft die verhaltene Teilnahme anderer Staaten an der Sanktionspolitik gegen Russland. Zudem deuten wissenschaftliche Studien darauf hin, dass Demokratien weltweit auf dem Rückzug sind. Er warnte davor, sich angesichts dieser Entwicklung auch wirtschaftlich abzuschotten: "Die Welt ist im Wandel, jedoch hat Europa immer vom Freihandel profitiert, der ein Fundament unseres Wohlstands ist", so Durz. In besonders sensiblen Bereichen müsse aber auf mehr Souveränität und Autarkie gedrungen werden. Zudem warb er für eine stärkere Bundeswehr: "Wir brauchen nicht nur eine nach innen wehrhafte Demokratie, sondern auch nach außen."

Die Menschen unter anderem in der Ukraine und im Iran würden zeigen, dass gerade im vergangenen Jahr Menschen aufgestanden sind und für Freiheit einstehen. "Der Einsatz dieser Menschen sollte uns daran erinnern: Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Wer in demokratischer Freiheit lebt, hat auch die Verantwortung, sich in die Belange der Allgemeinheit einzubringen", so Durz. Deshalb hoffe er, dass sich möglichst viele Menschen an den Landtags- und Bezirkstagswahlen in Bayern mit ihrer Stimmabgabe beteiligen. (AZ)

