FDP-Kandidat Thomas Strobl: „Ich bin jemand, der für die Zukunft arbeitet“

Flugzeugbau-Ingenieur Thomas Stobl aus Neusäß (58) will für die FDP in den Landtag einziehen. Er meint, seine beruflichen Erfahrungen ermöglichen ihm mehr Weitsicht und Lösungsansätze.

Thomas Strobl denkt viele politische Themen von der wirtschaftlichen und unternehmerischen Seite her. Kein Wunder, denn der 58-jährige Diplom-Ingenieur in Maschinenbau aus Neusäß ist seit 33 Jahren in der Luftfahrtbranche tätig, jetzt im Airbus-Konzern. Als Senior Manager für industrielle Lösungen und Strategien habe er viel Erfahrung darin, Prozesse vernetzt, ökonomisch und zukunftsorientiert zu planen. 2005 trat er in die FDP ein, seit 2020 leitet er den Ortsverband Neusäß-Stadtbergen, nun tritt er im Stimmkreis Augsburg Land-Süd als Direktkandidat bei der Landtagswahl an. Seine Motivation? „Es sind viel zu viele Theoretiker in der Politik und die Politik ist zu weit von den Menschen entfernt“, meint Strobl, der verheiratet ist und eine erwachsene Tochter hat. Er meint, er könne mit seinem reichlichen beruflichen Erfahrungsschatz, seinem Realitätssinn und Pragmatismus in vielen Bereichen etwas zum Positiven bewegen.

Zurück zu wirtschaftlicher Stärke

So ist eines seiner Schwerpunktthemen die Stärkung des Handwerks und des Mittelstands. „Die Region soll zurück zu ihrer Stärke kommen.“ Da Strobl aus seiner beruflichen Tätigkeit weiß, wie man Geschäftsprozesse optimiert und digitale Strategien entwirft, möchte er diese Kenntnisse auch für die heimische Wirtschaft nutzbar machen. „Es ist nicht gut, wenn jeder Handwerksbetrieb sein eigenes Süppchen kocht, wenn man sich stärker vernetzten kann und jeder das tut, was er besonders gut kann“, erklärt Strobl. So sei die Digitalisierung in der Landwirtschaft schon viel stärker vorangeschritten als noch im Handwerk. Zudem müsse man den Bürokratieabbau voranbringen und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Die Politik müsste auch die Ausbildung von mehr Fachkräften stärker fördern, das sehe er auch in seiner langjährigen Tätigkeit in der Erwachsenenbildung bei der IHK, wo er seit 26 Jahren unter anderem Industriemeister im Flugzeugbau unterrichtet.

Mehr Innovation fordert Thomas Strobl auch bei der Verkehrswende und beim Ausbau des ÖPNV. „In Skandinavien gibt es eine App, die Verbindungen von Haustür zu Haustür plant. Sie schlägt den Menschen in den entlegensten Gegenden eine Route vor, wie man von A nach B kommt – egal ob mit dem Bus, Zug, mit dem Fahrrad, Elektroroller oder dem Auto.“ Wie könne es sein, dass im Landkreis Augsburg zu vielen Tageszeiten die Busse fast leer sind, fragt er sich. Als Mann der Wirtschaft, der Entwicklungen und Produkte mehrere Jahre im Voraus planen muss, hält er auch einen Bahnausbau mit mehreren Jahrzehnten der Planung für ein Unding: „Wie kann ein Verkehrskonzept 30 Jahre später noch passen?“ Er sei jemand, „der immer für die Zukunft arbeitet“, da sei es aber nötig, auch visionär zu denken. „Ich gehe davon aus, dass es in zehn bis 15 Jahren überhaupt nur noch autonomes Fahren gibt“, sagt Strobl. Er setzt auf die Nutzung modernster Logistikkonzepte. Er sehe nicht ein, warum Fahrzeuge von den Lieferdiensten, von denen täglich mehrere durch die Straßen fahren, nicht auch andere Waren transportieren können. Man sollte den ÖPNV auch so finanzieren, dass er für die Bürger umsonst wäre, meint Strobl. Er denkt, dass das mit einem kleinen Zusatzbeitrag eines jeden Bürgers machbar wäre.

„Es macht mir richtig viel Spaß“

Sorgen macht Thomas Strobl das geringe Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Politik. Es sei schlecht, wenn sich weniger als ein Prozent der Bevölkerung politisch engagiere und das politische Geschehen steuere. Das käme natürlich nicht von ungefähr: „Die Politik ist viel zu weit weg von der Lebenswirklichkeit der Bürger, egal welche Partei“, kritisiert Strobl. Vor allem jüngere Leute zu begeistern sei dringend nötig. Man müsse auch außerhalb von Wahlkampfzeiten immer versuchen, mit den Leuten zu reden. In Anbetracht der schlechten Prognosen für die FDP in Bayern (die Umfragen sehen sie derzeit zwischen drei und vier Prozent) sagt Thomas Strobl, er werde sich auf jeden Fall weiterhin politisch engagieren, „denn es macht mir richtig viel Spaß.“

Lesen Sie dazu auch