Kreis Augsburg kauft Sichtschutzwand gegen Gaffer

Plus Wie Opfer und Retter nach schweren Unfällen vor neugierigen Blicken geschützt werden sollen.

Um Gaffern nach schweren Unfällen auf den Straßen die Sicht zu versperren, wird der Landkreis Augsburg einen mobilen Sichtschutz kaufen. Die bis zu 20 Meter lange aufblasbare Wand soll mithilfe eines Gebläses innerhalb von zwei Minuten aufgestellt werden und Unfallopfer und Rettungskräfte vor neugierigen Blicken und Videoaufnahmen oder Fotos schützen, die hernach im Internet landen. Stationiert wird das Gerät bei der Feuerwehr in Neusäß, die es bei Bedarf dann schnell anliefert.