Nicht immer einfach: So geht's trotz Pandemie ins Schwimmbad

Aufatmen bei Schwimmerinnen und Schwimmern: Auch bei hohen Inzidenzen darf vorerst weiter geschwommen werden. Wie berichtet, hat das bayerische Kabinett die Hotspot-Regel ausgesetzt. Das bedeutet, dass die Bäder auch bei Corona-Fallzahlen von mehr als 1000 geöffnet bleiben dürfen. Und die Möglichkeit zum Schwimmen kommt an: "Es wird langsam wieder voller. Das ist fast wie eine Rückkehr zur Normalität", sagt der Hauptamtsleiter der Stadt Stadtbergen, Holger Klug. Doch wer ins Bad will, muss sich oft genug gut vorbereiten.