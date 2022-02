Nichts wie weg! Die Lust auf Urlaub kehrt wieder zurück

Plus Griechenland oder die Seychellen? "Hauptsache weg" ist die Devise vieler reiselustiger Menschen. Nach zwei Jahren Pandemie wollen die Leute wieder Urlaub machen.

Früher waren die Sorgen der meisten Reisenden wohl auf die Lage der Unterkunft und das Essen konzentriert. Heute beeinflusst die Pandemie auch die Urlaubsplanung. Die Menschen sind vorsichtiger geworden. Wir haben mit den Fachkräften in den Reisebüros gesprochen und gefragt, was den Menschen besonders wichtig ist, und wo es sie hinzieht.