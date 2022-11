Nistkästen für den Garten selbst bauen: Das sind wichtige Tipps

Viele Vogelliebhaber wünschen sich für ihren Garten einen Nistkasten. Der Naturparkverein hat einen Kurs zum Bauen angeboten. Oft sind Details entscheidend.

Die meisten Gartenvögel gehören zur Familie der Meisen und Stare. Damit ihnen die Suche nach einem Brutplatz erleichtert werden kann, organisierte der Naturpark Augsburg – Westliche Wälder eine Familienaktion in Walkertshofen, bei der Kinder nicht nur einen eigenen Nistkasten bauen konnten, sondern auch viele Infos über Vögel und deren Brutverhalten erfuhren.

Naturpark-Rangerin Carolin Rolle, die sich in ihrer Funktion um die Umweltbildung sowie um den Arten- und Naturschutz kümmert, hatte hierzu viele Infos parat: Bei einem Nistkasten komme es vor allem auf die Größe des Einfluglochs an. Während für die meisten Meisen ein Einflugloch mit einem Durchmesser von circa 2,8 Zentimeter ausreiche, benötigen Kohlmeisen und Kleiber einen Durchmesser von circa 3,2 Zentimeter und Stare circa 4,5 Zentimeter, damit sie ein- und ausfliegen können. Mit der Größe des Einflugloches könne man daher die Vogelart, die dort brüten soll, bestimmen.

Im Sommer brüten viele Vögel ein zweites Mal

Im Nistkasten bauen die Vögel aus Naturmaterialien wie Stroh oder Moos ein Nest, in dem sie ihre Eier brüten. In der Regel sind dies zwischen sechs und bis zu zehn Eier. Laut Rolle beginnen die Vögel im April oder Mai mit dem Nestbau, für den sie ein bis zwei Wochen benötigen. Weitere zwei Wochen brüten sie die Eier aus und nach nochmals zwei Wochen sind die jungen Vögel bereits flügge. Da Stare größer sind, benötigen sie mit bis zu drei Wochen hierfür ein wenig länger. Im Juni oder Juli brüten viele Vögel noch ein zweites Mal.

In diesem Nistkasten werden junge Stare groß- gezogen. Foto: Carolin Rolle

Wo hängt man nun den fertig gebauten Nistkasten auf? Diese Frage beschäftigte die Kinder, die an der Bastelaktion teilgenommen hatten. Laut Bolle reiche für einen Meisen-Nistkasten eine Höhe von 1,5 bis drei Metern. Für einen Staren-Kasten müssten es hingegen schon drei bis fünf Meter Höhe sein. Am geeignetsten sei ein Obstbaum im Garten oder die Hauswand. Ganz wichtig sei es, so Rolle, dass der Nistkasten so aufgehängt werde, dass er vor Katzen sicher sei und Richtung Osten oder Südosten zeige.

Damit die Kinder die Vögel auch zuordnen können, zeigte Bolle ihnen Fotos der Meisen und Stare und erklärte die einzelnen Unterschiede. Zudem gab sie den Kindern eine Vogelbeobachtungsliste mit, auf die sie eintragen können, wann welcher Vogel in ihrem Nistkasten brütet. Hilfreich sei es zudem, die Nistkästen nach der Brutzeit zu säubern. Auch die Frage, wo Vögel brüten, wenn ihnen kein Nistkasten im Garten zur Verfügung stehe, konnte Rolle beantworten. Hierfür suchen sich Vögel beispielsweise verlassene Spechthöhlen in Bäumen, in denen sie ihr Nest bauen. Aber auch im Wald sind Nistkästen zu finden. Diese werden entweder vom Vogelschutzbund, von Förstern oder von Privatleuten auf ihren Waldgrundstücken aufgehängt.