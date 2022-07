Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Nix wie weg vom Gas! Energieberatung ist im Kreis Augsburg gefragt wie nie

Plus Der Ansturm auf Energieberater und Heizungsbaubetriebe ist groß. Vor allem Gasheizungen möchten viele jetzt umrüsten. Warum das schwierig ist und lange dauert könnte.

Von Angela David

Beim Heizungsbaubetrieb in Gablingen steht das Telefon seit Monaten kaum still: „Es rufen sehr viele Kunden und Besitzer von Gasheizungen an und sind verunsichert“, sagt Firmenchef Benedikt Kratzer. Denn viele sind durch die enorm gestiegenen Gaspreise geschockt und überlegen, was sie machen können. „Wer eine neue Gasheizung hat, dem rate ich eigentlich, abzuwarten“, so der Inhaber von Energietechnik Kratzer. Immerhin wurden Gasheizungen bis vor einem Jahr sogar noch staatlich gefördert, „und eine drei Jahre alte Anlage jetzt in blinder Panik auszubauen, ist nicht sinnvoll“. Kratzers Auftragsbücher sind für ein Jahr komplett voll.

