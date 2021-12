Noch freie Termine zur Impfung in Stadtbergen und Schwabmünchen

Das Rote Kreuz im Augsburger Land veranstaltet in den kommenden Tagen drei Sonderimpfaktionen. Noch gibt es freie Termin für alle, die älter als 30 Jahre alt sind.

Wer noch auf der Suche nach einem Termin zur Impfung ist, kann sich beim Roten Kreuz im Kreis Augsburg anmelden. Der BRK-Kreisverband veranstaltet zusammen mit Dr. Umer Chaudhry Impfaktionen in Stadtbergen und Schwabmünchen. An beiden Tagen gibt es am Nachmittag bzw. am Abend noch freie Termine.

Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Moderna. Dadurch sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen nur für Menschen ab 30 Jahren möglich, teilt das BRK mit.

Impftermine in Stadtbergen und Schwabmünchen

Geimpft wird am Dienstag, 28. Dezember zwischen 9 und 18 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen. Am Donnerstag, 20. Dezember findet die Sonderimpfaktionen in der Stadthalle in Schwabmünchen von 14 bis 20 Uhr statt.

Terminvergabe erfolgt online unter www.coronatest-augsburg-land.de (Auswahl der Dienstleistung "Impfaktion Stadtbergen oder Schwabmünchen"). (AZ, kinp)