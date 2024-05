Nordic-Walking-Kleeblattläufe starten am Samstag in Zusmarshausen

Die Nordic-Walking-Kleeblattläufe beginnen auch in diesem Jahr wieder am Waldparkplatz "Horn". Es gibt zwei verschiedene Touren.

Die Nordic-Walking-Kleeblattläufe 2024 stehen wieder an. Der Auftaktlauf findet am Samstag, 11. Mai, in Zusmarshausen statt. los geht es um 14 Uhr. Es werden zwei verschiedene Strecken angeboten, die entsprechend markiert sind und an denen Streckenposten sowie Verpflegungsstationen auf die Läuferinnen und Läufer warten.

Zwei Touren mit unterschiedlichen Herausforderungen

Wer sich für Tour 1 (blau) entscheidet, muss 90 Höhenmeter zurücklegen und 4,4 Kilometer Strecke bewältigen. Tour 2 (rot) führt über 194 Höhenmeter auf einer Länge von 8,5 Kilometer. Start und Ziel ist der Waldparkplatz „Horn“ südlich von Zusmarshausen an der Staatsstraße zwischen Zusmarshausen und Dinkelscherben. Die Teilnahme am Kleeblattlauf ist kostenlos. Nach dem Lauf stehen Getränke, Kaffee und Kuchen für die Läufer bereit.

Die Kleeblatt-Laufserie ist ein Gemeinschaftsprojekt des Naturparkvereins, des Landkreises Augsburg und mehrerer Sportvereine. Ziel ist die Gesundheitsvorsorge und die Bereitstellung von Erholungsangeboten im Naturpark Augsburg Westliche Wälder. Für weitere Informationen stehen Marion Hein unter der Mobilfunknummer 0171 230 8401 und Stefan Vogg unter Telefon 08294/860160 vom TSV Zusmarshausen zur Verfügung. (AZ)