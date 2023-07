Landkreis Augsburg

Notarzt-Mangel in der Region: Standorte können nicht immer besetzt werden

Notärzte in Not: Aktuell können die Schichten an vielen Standorten in der Region nicht immer besetzt werden.

Plus Immer wieder kommt es zu Engpässen bei Notärzten. Sind sie an einem Ort nicht zur Stelle, springen zwar Mediziner von anderen Standorten ein. Doch das Problem spitzt sich zu.

Wer einen Notarzt ruft, erwartet schnelle Hilfe. Möglichst rasch sollte der Retter vor Ort sein. Doch immer öfter hat der einen weiten Anfahrtsweg, weil ein Notarztstandort in der Nähe nicht besetzt ist. Das geht aus einer Anfrage des Landtagsabgeordneten Harald Güller ( SPD) hervor. Demnach sind mehr als ein Viertel der Schichten an einzelnen Standorten nicht besetzt. Schon seit Jahren warnen Experten vor Engpässen bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten. Woran liegt das?

Immer wieder können Notarzt-Schichten nicht besetzt werden

Der SPD-Politiker und ehrenamtliche Vorsitzender der Rettungswachen im Landkreis wollte von der Staatsregierung wissen, wie häufig die Notarztstandorte in der Region nicht besetzt sind. Das Ergebnis: In Schwabmünchen liegt die Besetzungsquote bei 84,14 Prozent, in Dillingen bei 86,5 Prozent und in Nördlingen sogar bei lediglich 69,25 Prozent. Immerhin: am Standort in Zusmarshausen waren während der Stichprobe von April bis Mai 99,56 aller Schichten besetzt. Letztlich fehlte aber allen Standorten immer wieder ein Notarzt. Besonders an Wochenenden und Feiertagen kommt es zu Engpässen. „Die Ausfallquoten sind jenseits von diskutabel“, meint Güller. Er spricht von „skandalösen Zuständen“.

