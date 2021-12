Nur die Zusmarshauser Polizei meldet vermehrt Unfälle

Fünf Unfälle passieren am Mittwochvormittag im Bereich der Inspektion Zusmarshausen. Die Dienststellen in Gersthofen und der Autobahnpolizei melden einen "relativ ruhigen" Tag.

Der Wetterbericht für Mittwoch hat Schlimmes befürchten lassen. Schließlich beeinflusst das aktuelle Sturmtief über Schottland auch große Teile Bayerns. Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Nina, meldete daher für den Vormittag eine erhöhte Unfallgefahr durch Straßenglätte. Bis auf wenige Ausnahmen aber blieb es bis zum Nachmittag relativ ruhig.

Fünf Unfälle aufgrund der Wetterlage meldete am Nachmittag die Polizeiinspektion Zusmarshausen. Ein "vergleichsweise überdurchschnittliches Unfallaufkommen", hieß es auf Nachfrage unserer Redaktion. Glücklicherweise sei es jedoch in fast allen Fällen bei Blechschäden geblieben. Bei einem Unfall in Altenmünster musste jedoch eine Autofahrerin mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Beim Überholen in den Begegnungsverkehr geraten

Beim Überholen eines anderes Autos ist der Fahrer laut Polizei ins Schleudern gekommen und war daraufhin in den Begegnungsverkehr gekracht. Dort konnte die Autofahrerin nicht mehr ausweichen. Grund für den Unfall war offenbar die nicht angepasste Geschwindigkeit des Überholers. Auch bei optimalen Straßenverhältnissen hätte sich daher der Unfall vermutlich nicht vermeiden lassen, hieß es seitens der Polizei.

Einen "relativ ruhigen" Tag vermeldete jedoch die Polizei in Gersthofen. "Die Straßen waren schnell geräumt und die Autofahrer haben sich offenbar auf die Verhältnisse eingestellt", sagte ein Polizeisprecher. Dem schloss sich auch die Autobahnpolizei an. Lediglich einen kleinen Unfall mit Blechschaden hätte es kurz vor 9 Uhr auf der A8 zwischen Dasing und Adelzhausen gegeben. Auf der B17 gab es zwar zwei weitere Unfälle, im Bärenkeller und bei Kleinaitingen. Dies sei aber eher dem morgendlichen Berufsverkehr geschuldet und nicht wetterbedingt gewesen.