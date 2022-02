Nur zwei Corona-Neuinfektionen im Landkreis Augsburg?

Für den Kreis Augsburg wurden nur zwei Neuinfektionen vermeldet. Diese Zahl ist kaum realistisch. Dahinter steht eine bewusste Entscheidung des Landratsamts.

Glaubt man den veröffentlichten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI), kam es im Landkreis Augsburg am Sonntag zu zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das wäre zwar eine sehr erfreuliche Abnahme der Fallzahlen - es handelt sich dabei aber um eine bewusste Entscheidung des Landratsamts Augsburg, die tatsächlichen Infektionszahlen von nun an für Sonntage nicht mehr zu vermelden.

Corona-Zahlen nicht mehr wichtig?

Das Landratsamt Augsburg sandte die Zahlen der gemeldeten Neuinfektionen bisher täglich an das RKI. Für Sonntage trifft das künftig nicht mehr zu. Landrat Martin Sailer begründet diesen Schritt damit, dass die Zahlen von Neuinfektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile nur noch geringe Relevanz für die Einschätzung der pandemischen Situation hätten. Dabei, so Sailers Argument, bilden die gemeldeten Fallzahlen nicht mehr die tatsächliche Infektionslage ab. "Das Dunkelfeld im Bereich der Ansteckungen ist enorm."

Kurz gesagt: Ein tägliches Update von gemeldeten Neuinfektionen erscheint also nicht mehr zielführend in der Pandemiebekämpfung. Stattdessen werde die Meldung der Infektionen von Sonntag nun mit denen von Montag zusammengefasst. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist dabei wegen der geringen Zahl an gemeldeten Neuinfektionen erwartungsgemäß gesunken. Sie beträgt nun laut RKI 1787, am Vortag lag sie noch bei 1996.

Steigende Inzidenzen in fast allen Nachbarlandkreisen

Vollständige Zahlen liegen für die benachbarten Landkreise vor. In fast allen kam es dabei innerhalb eines Tages zu steigenden Inzidenzen. Die traurigen Höchstwerte werden für die Landkreise Dillingen (2397) und Donau-Ries (2401) vermeldet. Damit sind diese beiden Landkreise bundesweit in der Top zehn der höchsten Inzidenzen. Ebenfalls steigende Werte werden für die Landkreise Aichach-Friedberg (2115), Günzburg (1915), Landsberg (2068) und Unterallgäu (2205) vermeldet. Lediglich in der Stadt Augsburg sank die Inzidenz leicht auf 1854. Die Dunkelziffer an Infektionen liegt in allen Landkreisen wohl höher. (mom)