"O'zapft is": Auch bei Regen ist am Wochenende jede Menge los

Das nasskalte Herbstwetter hätte auch noch bis Oktober warten können. Denn am Wochenende sind zahlreiche Veranstaltungen im Augsburger Land geplant. Ein Überblick.

In Neusäß beginnt am Freitagabend das Neusässer Volksfest. Wer also nicht nach München auf die Wiesn fahren will, kann auch am Volksfestplatz an der Georg-Odemer-Straße Bierzeltatmosphäre und Blasmusik vom Feinsten genießen. Geöffnet ist das Festzelt der Familie Binswanger/Kempter stets ab 12 Uhr, sonntags ab 10 Uhr. Am Samstag gibt es ab 15 Uhr eine Großübung der Neusässer Feuerwehren bei der Firma Faßnacht Natursteine im Gewerbegebiet Nord zu bestaunen, abends wird die Band "Volles Brett" im Festzelt für Partystimmung sorgen, später am Abend gibt es ein Feuerwerk. Am Sonntag spielt ab 17 Uhr die Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen.

100 Jahre Rotes Kreuz: Festtag in Gersthofen

In Gersthofen feiert am Samstag das Rote Kreuz rund um die Daimlerstraße 1 ab 10 Uhr ihr Jubiläum mit einem Weißwurstfrühstück, einem Tag der offenen Tür und allerlei Attraktionen, Musik und Schauübungen. Neben einer Fahrzeugausstellung, bei der man Gerätschaften sieht, die ansonsten nur im Katastrophenfall zum Einsatz kommen, wird auch der ADAC mit einer Kindersitzberatung vor Ort sein. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher steht eine Hüpfburg in Form eines Rettungswagens bereit. Außerdem gibt es ein Kinderschminken und in Mini-Rot-Kreuz-Elektroautos kann man ein paar Runden drehen.

Am Haus der Kulturen mit Maskenmuseum in Diedorf in der Lindenstraße 1 gibt es am Sonntag ein Künstlerfest mit offenen Ateliers und einer neuen Ausstellung mit Vernissage um 14 Uhr. Zusätzlich sind alle anderen Ausstellungen des Museums von 11 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr geöffnet. Zeitgleich findet gleich 50 Meter weiter der Diedorfer Herbstmarkt mit vielen Ständen der Vereine statt. So stellen sich etwa das Eukitea-Theater, die Diedorfer Germanen, das Diedorfer Zentrum für Begegnung sowie die Musikvereine vor. In den offenen Ateliers gibt es allerlei Kunsthandwerk zu bestaunen.

Marktsonntag in Zusmarshausen

Marktsonntag ist auch in Zusmarshausen. Neben den üblichen Verkaufsständen bieten auch die Zusser Vereine verschiedene Aktionen an. Auch die Geschäfte haben geöffnet. Die Feuerwehr veranstaltet einen Tag der offenen Tür mit Weißwurstfrühstück ab 10 Uhr. In der Schulstraße werden zudem Feuerwehrfahrzeuge ausgestellt. Für die Kleinen wird ein Kinderprogramm angeboten. Um 14 Uhr ist außerdem eine Schauübung der Feuerwehr geplant. Das Zusmarshauser Museum ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auch das Rathaus öffnet seine Türen von 12 bis 17 Uhr. Um 13, 15.15 und 16 Uhr gibt es Führungen durch das Rathaus, die neuen Büros und auch der Sitzungssaal kann besichtigt werden. (dav)

