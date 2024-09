O‘ Zopf is in! Tipps und Trends rund um Flechtfrisuren

Wer seine Dirndl und Lederhosen zum Glänzen bringen mag, kann sich ohne Pausen freuen. Denn der Anlass, sich in die Tracht zu verkleiden, geht nie aus. Neben Volksfesten im Landkreis steht das Oktoberfest in München gleich vor der Tür. Und die Haare dabei gehören unumgänglich zum Look. Selbst bei den traditionellen Flechtfrisuren gibt es immer wieder Veränderungen und Trends. Wir haben mit einem Friseur aus dem Landkreis Augsburg gesprochen und uns zeigen lassen, was gerade in ist und wie man die Haare zu Hause selbst flechten kann.

Ein Gefühl, als wäre man tatsächlich in Italien, herrscht im italienischen Friseursalon Vitalba in Gersthofen: man wird mit Komplementen wie ‚Bellissima‘ und leckerem Cappuccino verwöhnt. Die Inhaberin des Friseursalons, Vitalba Paci, hat schon in ihrer Kindheit die Begeisterung für Haare entdeckt. Doch damals durfte sie nur an Puppen experimentieren. Jetzt arbeitet Paci seit über 25 Jahren als Friseurin und ist dabei sehr glücklich. Sie zeigte unserer Redaktion, was alles an Flechtfrisuren zur Zeit gefragt wird.

Was man beim Oktoberfest bestimmt sehen wird sind ‚Baby-Braids‘.

Die Baby-Braids sind wieder in! Der einfachste Flechtfrisurtrend vom Jahr 2022 wird bestimmt beim Oktoberfest 2024 wieder zu sehen sein. Um Baby-Braids selbst zu machen, muss man nur zwei Haarsträhnen jeweils an einer Seite vom Gesicht zu kleinen ‚baby‘-Zöpfen machen und den Rest der Haare eventuell in einen tief sitzenden Dutt elegant zusammenbinden oder mit einem Haarreifen abtrennen.

Eine andere angesagte Frisur für die Zeit des Oktoberfests ist ein ‚romantischer Zopf‘ oder ‚romantic braids‘. Diese ist dadurch bestimmt, dass, egal zu welcher Flechtfrisur, ein paar versüßende Elemente dem Look beigefügt werden, etwa künstliche oder echte Blumen, Haarreifen oder Haarclips. Am besten in hellen Farben. Dann schaffen die Schmuckstücke eine wirklich romantische Wirkung.

Klassik ist zeitlos.

Die klassischen Flechtfrisuren seien aber immer in. „Weil die eben klassisch sind“, sagt Paci und zeigt den seitlichen Chignon mit geflochtenem Zopf am Hinterkopf. „Das könnte jede Frau von zu Hause selbst machen. Seitlich zu flechten ist einfach“, meint Paci. Auch kompliziertere Arten von Haartracht seien mit etwas Übung mit eigenen Händen machbar. So zeigt Mariangela del Libano, wie sie einen Haarkranz von vorn nach hinten selbst macht.

Andere zeitlose Haartrachten sind etwa der französische Zopf oder sein Gegenteil, weil er aus der Gegenrichtung geflochten wird - der holländische Zopf. Er sei erst in den vergangenen Paar Jahren zur Klassik der Flechtfrisuren geworden, so Paci.

Der Haupttrend sei aber laut der Friseurin „eine Art Kombination zu finden zwischen den Trends und dem, was der Person selbst passt.“ So komme die Individualität der Person zum Leuchten, sagt die Inhaberin des Salons.

Sieht aus wie geflochten, ist aber anders Diese Frisur kann zu Hause leicht nachgearbeitet werden. Sie ist ein durchgezogener Zopf, der elegant und aufwendig geflochten aussieht. Dahinter steckt jedoch eine andere Technik, die viel leichter ist als das klassische Flechten: 1. Zunächst eine Partie Haare am oberen Kopf abteilen und mit einem Haargummi befestigen. Der entstandene Zopf kann mit einer kleinen Spange am oberen Kopf festgemacht werden, sodass er nicht im Weg ist. 2. Dann von der linken und der rechten Kopfseite eine Partie Haare nehmen und am Hinterkopf zusammenführen, wieder befestigen mit einem Zopfgummi. 3. Jetzt wird es spannend: Den obersten Zopf nehmen und in der Mitte teilen. Die zwei Strähnen sollten nun jeweils links und rechts vom unteren Zopf liegen. 4. Nun den unteren Zopf nehmen und mit einer Klammer am oberen Kopf befestigen, damit er nicht im Weg ist. 5. Nun geht es gleich weiter: Es wird wieder eine Haarpartie von jeder Kopfseite am Hinterkopf zu einem Zopf gebunden, die zwei abgeteilten Strähnen des obersten Zopfes werden ebenfalls miteingebunden. 6. Jetzt wird Schritt zwei wiederholt: Der obere befestigte Zopf wird in zwei Strähnen links und rechts des unteren Zopfs gelegt und zusammen mit einer neuen Partie Haare von jeder Seite links und rechts zu einem Zopf am Hinterkopf befestigt. Die Schritte so lange wiederholen, bis man unten angekommen ist, alles mit reichlich Zopfgummis befestigen. Noch ein Tipp: An das Ende des Zopfs kann eine Schleife in passender Farbe zum Dirndl angebracht werden, um den Look farblich abzurunden.

Abschließend stellte sich die Frage ‚Warum zum Friseur gehen, wenn es so viele Möglichkeiten gibt, sich selbst eine schöne Frisur zu geben?‘ Zu ihr komme man nicht unbedingt zur Oktoberfestzeit, sagt Paci. Immer häufiger sei das Motto auf Taufen oder Hochzeiten aber ,Tracht‘. „Da will man natürlich etwas Professionelles“, so die die Fachfrau.

Noch eine einfache Flechtfrisur Die zweite Frisur ist deutlich einfacher, man sollte dafür jedoch flechten können. Sie ist außerdem für lange wie kurze Haare geeignet. 1. Einen Mittelscheitel ziehen und auf beiden Seiten des Scheitels die vorderste Partie der Haare abtrennen. Die Haare mit einer Klammer befestigen, sodass sie nicht im Weg sind. 2. Nun erneut links und rechts jeweils eine vordere, kleine Haarpartie abfassen. Diese zu zwei dünnen Zöpfen flechten. 3. Den geflochtenen Zöpfen etwas mehr Volumen verleihen, indem sie etwas auseinandergezogen werden und die ein oder andere Strähne herausgezupft wird. 4. Nun kann die vorderste Partie Haare, die auf dem Kopf befestigt war, geöffnet und mit etwas Haarspray zurückgekämmt werden. Anschließend werden die geflochtenen Zöpfe wie ein Kranz quer über den Kopf gelegt und an jeder Seite mit kleinen Haarnadeln befestigt. Noch einmal mit Haarspray darüber gehen und fertig ist die perfekte Wiesn-Frisur!

