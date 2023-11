Ob in Augsburg oder Aachen: Studienanfänger sind voller Erwartungen

Plus Das Wintersemester bedeutet für viele junge Erwachsene aus der Region den Start ins Studentenleben. Unsere Redaktion hat einige von ihnen gefragt, was sie antreibt.

Für Studienanfänger aus dem Augsburger Land hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Doch längst nicht alle jungen Leute zieht es an die Universität nach Augsburg. Manche nehmen weite Wege für das Traumstudium auf sich. Wir haben mit Studentinnen und Studenten aus dem Erstsemester gesprochen und sie gefragt, was sie schon erlebt haben und erwarten.

Einer von ihnen ist Joseph Knöpfle aus dem Dinkelscherbener Ortsteil Häder. Er pendelt seit Kurzem jeden Tag 112 Kilometer an die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Dort studiert er seit ein paar Wochen Forstingenieurwesen. „Ich wollte etwas studieren, wo ich draußen in der Natur bin“, erklärt Knöpfle. Da zu den Nutzflächen seiner Familie auch Waldbesitz gehört, hatte er einen Bezug zum Wald. Ein Praktikum bei der lokalen Forstbetriebsgemeinschaft hat seine Begeisterung für den Wald als Arbeitsplatz geschürt.