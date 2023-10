Landkreis Augsburg

18:07 Uhr

Schwächste Obst-Saison seit Jahren sorgt für Einbußen in den Mostereien

Plus Unwetter, ein kalter Frühling und Trockenheit lassen die Apfelernte mager ausfallen. Die Hoffnungen der Mostereien im Augsburger Land ruhen jetzt auf dem Oktober.

Bei den Mostereien der Obst- und Gartenbauvereine (OGV) fließt von August bis Oktober Apfelsaft und Most in Strömen – in den Erntemonaten der vergangenen Jahre jedenfalls. Dieses Jahr scheint im Bereich der heimischen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion alles ein wenig anders zu sein: Die extremen Wetterlagen mit Trockenheit, Dauerregen, orkanartigen Stürmen und heftigen Hagelschlägen haben im Landkreis für enorme Ernteeinbußen gesorgt, was Kartoffeln, Sommergerste und Getreide anbelangt. Fast noch stärker als Landwirte bekamen Mostereien das wilde Klima zu spüren.

Bereits am frühen Samstagmorgen fahren beim Herbertshofer OGV Transporter und Anhänger vor, in denen säckeweise geerntete Äpfel für die Weiterverarbeitung zu Saft oder Most in die hochmoderne Getränkepresse transportiert werden. Die dortigen Maschinen laufen auf Hochtouren, an den Rohren, Ventilen und Abfüllanlagen sind rund um die Uhr Mitarbeiter damit beschäftigt, aus dem angelieferten heimischen Gartenobst natürliche Säfte zu produzieren, die sich bis zu zwei Jahre lagern lassen.

