Digitalisierung für Vereine? Nicht alle im Landkreis sind überzeugt

Plus Digitalminister Fabian Mehring will mit 1,3 Millionen Euro Vereine bei der Nutzung moderner Medien unterstützen. Das sagen die Vereine aus dem Augsburger Land dazu.

Wenige Wochen ist es her, da hat Digitalminister Fabian Mehring aus Meitingen angekündigt, dass er zukünftig den mehr als fünf Millionen Mitgliedern von Feuerwehr, Trachten- und Sportvereinen praxisnahe Unterstützung bei deren Digitalisierungsvorhaben bieten will. Dabei sollen Unterstützungsgelder von insgesamt 1,3 Millionen Euro fließen. Doch ist Digitialisierung bei den Vereinen überhaupt ein Thema? Die praktische Umsetzung oder den "Nutzen" solcher Vorhaben können sich zumindest nicht alle Vereine wirklich vorstellen.

Eine Recherche zu diesem Thema hat vor allem eines ans Tageslicht gebracht: dass der Digitalisierungsfortschritt in den einzelnen Vereinen äußerst unterschiedlich vorangeschritten ist. In einigen Ortsvereinen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) etwa spielt selbst der E-Mail-Verkehr noch immer eine äußerst untergeordnete Rolle, was sicherlich nicht zuletzt der allgemeinen Altersstruktur der Mitglieder geschuldet ist. Bei anderen Vereinen ist die Kommunikation ohne PC oder Smartphone kaum noch mehr denkbar.

